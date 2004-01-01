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МУЛЬТ в кино 107. Будет смешно!

Режиссер:Вера Мякишева, Николай Козлов, Иван Пшонкин
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

В новом выпуске Кеша изобретёт машину идей, а ДимДимыч решит пришить пуговицу без помощи фиксиков и Кати. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Дракоша Тоша», «Снежная королева: Хранители Чудес» и «Лео и Тиг».

Сценарий:Олег Синюков, Алексей Замыслов, Владимир Николаев
Производство:Россия
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Северное сияниеДетский зал
c 23 по 27 ноября
10:30 (150)

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