МУЛЬТ в кино 107. Будет смешно!
Режиссер:Вера Мякишева, Николай Козлов, Иван Пшонкин
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
В новом выпуске Кеша изобретёт машину идей, а ДимДимыч решит пришить пуговицу без помощи фиксиков и Кати. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Дракоша Тоша», «Снежная королева: Хранители Чудес» и «Лео и Тиг».
Сценарий:Олег Синюков, Алексей Замыслов, Владимир Николаев
Производство:Россия
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