МУЛЬТ в кино 107. Будет смешно! Режиссер: Вера Мякишева, Николай Козлов, Иван Пшонкин

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям. В новом выпуске Кеша изобретёт машину идей, а ДимДимыч решит пришить пуговицу без помощи фиксиков и Кати. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Дракоша Тоша», «Снежная королева: Хранители Чудес» и «Лео и Тиг». Сценарий: Олег Синюков, Алексей Замыслов, Владимир Николаев

Производство: Россия



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