МУЛЬТ в кино 106. Улыбаемся и смотрим Режиссер: Полина Грекова, Ася Стрельбицкая, Вера Мякишева

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям. В новом выпуске ми-ми-мишки будут искать легендарный шлем, а Лео и Тиг помогут жирафу найти краски. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Четверо в кубе», «Катя и Эф» и «Сказочный патруль». Продолжительность: 48 мин Сценарий: Роман Трамвай, Евгений Головин, Мария Мазурова

Производство: Россия

Ограничения: 0+

Дата релиза: 09 ноября 2019

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