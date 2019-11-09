МУЛЬТ в кино 106. Улыбаемся и смотрим
Режиссер:Полина Грекова, Ася Стрельбицкая, Вера Мякишева
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
В новом выпуске ми-ми-мишки будут искать легендарный шлем, а Лео и Тиг помогут жирафу найти краски. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Четверо в кубе», «Катя и Эф» и «Сказочный патруль».
Продолжительность:48 мин
Сценарий:Роман Трамвай, Евгений Головин, Мария Мазурова
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:09 ноября 2019
Ограничения:0+
Дата релиза:09 ноября 2019
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