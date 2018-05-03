Мстители: Война бесконечности
Режиссер:Энтони Руссо, Джо Руссо
Жанры: Фэнтези, Фантастика, Боевик, Приключения.
Жанры: Фэнтези, Фантастика, Боевик, Приключения.
Пока Мстители и их союзники продолжают защищать мир от различных опасностей, с которыми не смог бы справиться один супергерой, новая угроза возникает из космоса: Танос. Межгалактический тиран преследует цель собрать все шесть Камней Бесконечности – артефакты невероятной силы, с помощью которых можно менять реальность по своему желанию. Всё, с чем Мстители сталкивались ранее, вело к этому моменту – судьба Земли никогда ещё не была столь неопределённой.
Продолжительность:156 мин
Сценарий:Джек Кирби, Джим Старлин, Кристофер Маркус
В ролях:Карен Гиллан, Роберт Дауни мл., Том Холланд, Элизабет Олсен, Скарлетт Йоханссон, Крис Эванс, Джош Бролин, Крис Хемсворт, Себастьян Стэн, Зои Салдана
Музыка:Алан Сильвестри
В ролях:Карен Гиллан, Роберт Дауни мл., Том Холланд, Элизабет Олсен, Скарлетт Йоханссон, Крис Эванс, Джош Бролин, Крис Хемсворт, Себастьян Стэн, Зои Салдана
Музыка:Алан Сильвестри
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:03 мая 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:03 мая 2018
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