Мстители: Война бесконечности

Режиссер: Энтони Руссо, Джо Руссо

Жанры: Фэнтези, Фантастика, Боевик, Приключения.

Пока Мстители и их союзники продолжают защищать мир от различных опасностей, с которыми не смог бы справиться один супергерой, новая угроза возникает из космоса: Танос. Межгалактический тиран преследует цель собрать все шесть Камней Бесконечности – артефакты невероятной силы, с помощью которых можно менять реальность по своему желанию. Всё, с чем Мстители сталкивались ранее, вело к этому моменту – судьба Земли никогда ещё не была столь неопределённой.

Продолжительность: 156 мин

Сценарий: Джек Кирби, Джим Старлин, Кристофер Маркус

В ролях: Карен Гиллан, Роберт Дауни мл., Том Холланд, Элизабет Олсен, Скарлетт Йоханссон, Крис Эванс, Джош Бролин, Крис Хемсворт, Себастьян Стэн, Зои Салдана

Музыка: Алан Сильвестри