Мстители: Финал

Режиссер: Энтони Руссо, Джо Руссо

Жанры: Фантастика, Фэнтези, Боевик, Приключения.

Оставшиеся в живых члены команды Мстителей и их союзники должны разработать новый план, который поможет противостоять разрушительным действиям могущественного титана Таноса. После наиболее масштабной и трагической битвы в истории они не могут допустить ошибку.

Продолжительность: 182 мин

Сценарий: Кристофер Маркус, Стивен МакФили, Стэн Ли

В ролях: Бри Ларсон, Роберт Дауни мл., Карен Гиллан, Тесса Томпсон, Скарлетт Йоханссон, Крис Эванс, Крис Хемсворт, Брэдли Купер, Уинстон Дьюк, Джош Бролин

Музыка: Алан Сильвестри