Мстители: Финал
Режиссер:Энтони Руссо, Джо Руссо
Жанры: Фантастика, Фэнтези, Боевик, Приключения.
Жанры: Фантастика, Фэнтези, Боевик, Приключения.
Оставшиеся в живых члены команды Мстителей и их союзники должны разработать новый план, который поможет противостоять разрушительным действиям могущественного титана Таноса. После наиболее масштабной и трагической битвы в истории они не могут допустить ошибку.
Продолжительность:182 мин
Сценарий:Кристофер Маркус, Стивен МакФили, Стэн Ли
В ролях:Бри Ларсон, Роберт Дауни мл., Карен Гиллан, Тесса Томпсон, Скарлетт Йоханссон, Крис Эванс, Крис Хемсворт, Брэдли Купер, Уинстон Дьюк, Джош Бролин
Музыка:Алан Сильвестри
В ролях:Бри Ларсон, Роберт Дауни мл., Карен Гиллан, Тесса Томпсон, Скарлетт Йоханссон, Крис Эванс, Крис Хемсворт, Брэдли Купер, Уинстон Дьюк, Джош Бролин
Музыка:Алан Сильвестри
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:29 апреля 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:29 апреля 2019
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