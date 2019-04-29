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Мстители: Финал

Режиссер:Энтони Руссо, Джо Руссо
Жанры: Фантастика, Фэнтези, Боевик, Приключения.

Оставшиеся в живых члены команды Мстителей и их союзники должны разработать новый план, который поможет противостоять разрушительным действиям могущественного титана Таноса. После наиболее масштабной и трагической битвы в истории они не могут допустить ошибку.

Продолжительность:182 мин
Сценарий:Кристофер Маркус, Стивен МакФили, Стэн Ли
В ролях:Бри Ларсон, Роберт Дауни мл., Карен Гиллан, Тесса Томпсон, Скарлетт Йоханссон, Крис Эванс, Крис Хемсворт, Брэдли Купер, Уинстон Дьюк, Джош Бролин
Музыка:Алан Сильвестри
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:29 апреля 2019
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МурманскБольшой зал
28 апреля
00:10 (350 в 3D)
c 29 по 30 апреля
11:05 (300 в 3D)
16:30 (300 в 3D)
19:50 (350 в 3D)
1 мая
11:05 (300 в 3D)
16:30 (350 в 3D)
19:50 (350 в 3D)
Северное сияниеБордовый зал
c 29 по 30 апреля
15:00 (300)
20:35 (390)
1 мая
15:00 (390)
20:35 (390)
Северное сияниеКрасный зал
c 29 апреля по 1 мая
17:45 (390)
23:10 (300)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 29 апреля по 1 мая
12:55 (300)
22:40 (300)
Северное сияниеОранжевый зал
c 29 по 30 апреля
11:30 (300 в 3D)
16:45 (300)
20:05 (390 в 3D)
23:30 (300 в 3D)
1 мая
11:30 (300 в 3D)
16:45 (390)
20:05 (390 в 3D)
23:30 (300 в 3D)
Северное сияниеПремьер зал
c 29 по 30 апреля
10:20 (300 в 3D)
13:40 (350 в 3D)
18:55 (390 в 3D)
22:15 (300 в 3D)
1 мая
10:20 (300 в 3D)
13:40 (390 в 3D)
18:55 (390 в 3D)
22:15 (300 в 3D)
АврораОсновной зал
c 29 апреля по 1 мая
12:50 (200 в 3D)
18:15 (250 в 3D)
23:30 (200 в 3D)
Северное сияниеСиний зал
c 29 апреля по 1 мая
19:30 (350)

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