Мстители: Эра Альтрона

Режиссер: Джосс Уидон

Жанры: Фантастика, Триллер, Приключения, Боевик.

Человечество на грани уничтожения. На этот раз людям угрожает Альтрон – искусственный интеллект, ранее созданный для того, чтобы защищать Землю от любых угроз. Однако, главной угрозой он посчитал человечество. Международная организация Щ. И. Т распалась, и теперь мир не способен справиться с таким мощным врагом, потому люди вновь обращаются за помощью к Величайшим Героям Земли – Мстителям. Однако Альтрон слишком силен, и есть большая вероятность, что даже им не удастся остановить начало надвигающейся Эры Альтрона, где нет места для людей...

Продолжительность: 141 мин

Сценарий: Джосс Уидон, Стэн Ли, Джек Кирби

В ролях: Роберт Дауни мл., Крис Хемсворт, Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон, Марк Руффало, Джереми Реннер, Аарон Тейлор-Джонсон, Элизабет Олсен, Джеймс Спэйдер, Сэмюэл Л. Джексон

Музыка: Дэнни Элфман, Брайан Тайлер