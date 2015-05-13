Мстители: Эра Альтрона
Режиссер:Джосс Уидон
Жанры: Фантастика, Триллер, Приключения, Боевик.
Жанры: Фантастика, Триллер, Приключения, Боевик.
Человечество на грани уничтожения. На этот раз людям угрожает Альтрон – искусственный интеллект, ранее созданный для того, чтобы защищать Землю от любых угроз. Однако, главной угрозой он посчитал человечество. Международная организация Щ. И. Т распалась, и теперь мир не способен справиться с таким мощным врагом, потому люди вновь обращаются за помощью к Величайшим Героям Земли – Мстителям. Однако Альтрон слишком силен, и есть большая вероятность, что даже им не удастся остановить начало надвигающейся Эры Альтрона, где нет места для людей...
Продолжительность:141 мин
Сценарий:Джосс Уидон, Стэн Ли, Джек Кирби
В ролях:Роберт Дауни мл., Крис Хемсворт, Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон, Марк Руффало, Джереми Реннер, Аарон Тейлор-Джонсон, Элизабет Олсен, Джеймс Спэйдер, Сэмюэл Л. Джексон
Музыка:Дэнни Элфман, Брайан Тайлер
В ролях:Роберт Дауни мл., Крис Хемсворт, Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон, Марк Руффало, Джереми Реннер, Аарон Тейлор-Джонсон, Элизабет Олсен, Джеймс Спэйдер, Сэмюэл Л. Джексон
Музыка:Дэнни Элфман, Брайан Тайлер
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:23 апреля 2015
Ограничения:12+
Дата релиза:23 апреля 2015
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