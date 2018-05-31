Моя жизнь
Режиссер:Алексей Луканев
Жанры: Мелодрама.
Жанры: Мелодрама.
С самого детства главный герой влюбляется в футбол и мечтает стать великим футболистом, чтобы сыграть свой важнейший матч. Следуя своей мечте, ему приходится отказаться от любимой девушки и выбрать путь футболиста. И вот, когда остается один шаг до заветной мечты, судьба распоряжается по-другому. Мир перестает существовать, ведь он не только теряет возможность осуществить свою мечту, но и теряет своих родных, любимых людей.
Как не сломаться, следовать своей мечте и вернуть свою любимую? Или она так и не смирится с его выбором стать футболистом?
Продолжительность:94 мин
Сценарий:Михаил Волобуев, Мария Молокина
В ролях:Алёна Бабенко, Павел Трубинер, Макар Запорожский, Анастасия Панина, Дмитрий Белоцерковский, Николай Чиндяйкин, Арсений Бурдонов, Диана Енакаева, Михаил Калинин, Егор Леонтьев
Музыка:Александра Магакян
В ролях:Алёна Бабенко, Павел Трубинер, Макар Запорожский, Анастасия Панина, Дмитрий Белоцерковский, Николай Чиндяйкин, Арсений Бурдонов, Диана Енакаева, Михаил Калинин, Егор Леонтьев
Музыка:Александра Магакян
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:31 мая 2018
Ограничения:6+
Дата релиза:31 мая 2018
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