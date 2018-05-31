Моя жизнь

Режиссер: Алексей Луканев

Жанры: Мелодрама.

С самого детства главный герой влюбляется в футбол и мечтает стать великим футболистом, чтобы сыграть свой важнейший матч. Следуя своей мечте, ему приходится отказаться от любимой девушки и выбрать путь футболиста. И вот, когда остается один шаг до заветной мечты, судьба распоряжается по-другому. Мир перестает существовать, ведь он не только теряет возможность осуществить свою мечту, но и теряет своих родных, любимых людей.

Как не сломаться, следовать своей мечте и вернуть свою любимую? Или она так и не смирится с его выбором стать футболистом?

Продолжительность: 94 мин

Сценарий: Михаил Волобуев, Мария Молокина

В ролях: Алёна Бабенко, Павел Трубинер, Макар Запорожский, Анастасия Панина, Дмитрий Белоцерковский, Николай Чиндяйкин, Арсений Бурдонов, Диана Енакаева, Михаил Калинин, Егор Леонтьев

Музыка: Александра Магакян