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Моя жизнь

Режиссер:Алексей Луканев
Жанры: Мелодрама.

С самого детства главный герой влюбляется в футбол и мечтает стать великим футболистом, чтобы сыграть свой важнейший матч. Следуя своей мечте, ему приходится отказаться от любимой девушки и выбрать путь футболиста. И вот, когда остается один шаг до заветной мечты, судьба распоряжается по-другому. Мир перестает существовать, ведь он не только теряет возможность осуществить свою мечту, но и теряет своих родных, любимых людей.

Как не сломаться, следовать своей мечте и вернуть свою любимую? Или она так и не смирится с его выбором стать футболистом?

Продолжительность:94 мин
Сценарий:Михаил Волобуев, Мария Молокина
В ролях:Алёна Бабенко, Павел Трубинер, Макар Запорожский, Анастасия Панина, Дмитрий Белоцерковский, Николай Чиндяйкин, Арсений Бурдонов, Диана Енакаева, Михаил Калинин, Егор Леонтьев
Музыка:Александра Магакян
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:31 мая 2018
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Северное сияниеЗеленый зал
c 31 мая по 3 июня
17:25 (350)
21:10 (350)
c 4 по 6 июня
17:25 (250)
21:10 (250)

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