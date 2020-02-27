Моя собака Идиот
Режиссер:Иван Атталь
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Писатель Анри переживает, кажется, все кризисы сразу — пропало вдохновение, не ладятся отношения с женой, не получается прийти ко взаимопониманию с выросшими детьми. Но когда Анри завязывает уморительную дружбу с наглой бездомной собакой, у него появляется шанс начать все заново.
Продолжительность:106 мин
Сценарий:Дин Крэйг, Стефан Гийон, Иван Атталь
В ролях:Иван Атталь, Шарлотта Генсбур, Эрик Руф, Паскаль Арбийо, Бен Атталь, Адель Вим, Пабло Венсаль, Панайотис Паскот, Оскар Копп, Лола Маруа-Бигар
Музыка:Брэд Мелдо
В ролях:Иван Атталь, Шарлотта Генсбур, Эрик Руф, Паскаль Арбийо, Бен Атталь, Адель Вим, Пабло Венсаль, Панайотис Паскот, Оскар Копп, Лола Маруа-Бигар
Музыка:Брэд Мелдо
Производство:Франция, Бельгия
Ограничения:18+
Дата релиза:27 февраля 2020
Ограничения:18+
Дата релиза:27 февраля 2020
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