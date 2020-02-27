Моя собака Идиот

Режиссер: Иван Атталь

Жанры: Комедия.

Писатель Анри переживает, кажется, все кризисы сразу — пропало вдохновение, не ладятся отношения с женой, не получается прийти ко взаимопониманию с выросшими детьми. Но когда Анри завязывает уморительную дружбу с наглой бездомной собакой, у него появляется шанс начать все заново.

Продолжительность: 106 мин

Сценарий: Дин Крэйг, Стефан Гийон, Иван Атталь

В ролях: Иван Атталь, Шарлотта Генсбур, Эрик Руф, Паскаль Арбийо, Бен Атталь, Адель Вим, Пабло Венсаль, Панайотис Паскот, Оскар Копп, Лола Маруа-Бигар

Музыка: Брэд Мелдо