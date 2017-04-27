Моя девушка – монстр

Режиссер: Начо Вигалондо

Жанры: Фантастика, Триллер, Комедия, Боевик.

Глория обожает танцы, шумные тусовки и вечеринки. Сытый по горло поведением своей девушки, бойфренд Глории решает порвать с ней после очередной пьяной выходки. Безработная и бездомная героиня возвращается в родной город, чтобы начать жизнь с чистого листа. Но ее планы рушатся в первый же вечер, когда она встречает своего старого приятеля Оскара, унаследовавшего бар своего отца. Каждую ночь вместе с Оскаром и его веселыми друзьями Глория возвращается к своим отвязным привычкам, а проснувшись к вечеру следующего дня, снова направляется в бар, чтобы выпить. Так никчемно проходит жизнь молодой девушки, пока однажды она не узнает новость: Сеул подвергся атаке гигантского монстра. Но самое странное - Глория понимает, что каким-то немыслимым образом она связана с этими событиями.

Продолжительность: 110 мин

Сценарий: Начо Вигалондо

В ролях: Энн Хэтэуэй, Джейсон Судейкис, Остин Стоуэлл, Тим Блейк Нельсон, Дэн Стивенс, Ханна Черами, Nathan Ellison, Сара Сурх, Haeun Hannah Cho, Карлос Джо Коста

Музыка: Беар МакКрири