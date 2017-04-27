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Моя девушка – монстр

Режиссер:Начо Вигалондо
Жанры: Фантастика, Триллер, Комедия, Боевик.

Глория обожает танцы, шумные тусовки и вечеринки. Сытый по горло поведением своей девушки, бойфренд Глории решает порвать с ней после очередной пьяной выходки. Безработная и бездомная героиня возвращается в родной город, чтобы начать жизнь с чистого листа. Но ее планы рушатся в первый же вечер, когда она встречает своего старого приятеля Оскара, унаследовавшего бар своего отца. Каждую ночь вместе с Оскаром и его веселыми друзьями Глория возвращается к своим отвязным привычкам, а проснувшись к вечеру следующего дня, снова направляется в бар, чтобы выпить. Так никчемно проходит жизнь молодой девушки, пока однажды она не узнает новость: Сеул подвергся атаке гигантского монстра. Но самое странное - Глория понимает, что каким-то немыслимым образом она связана с этими событиями.

Продолжительность:110 мин
Сценарий:Начо Вигалондо
В ролях:Энн Хэтэуэй, Джейсон Судейкис, Остин Стоуэлл, Тим Блейк Нельсон, Дэн Стивенс, Ханна Черами, Nathan Ellison, Сара Сурх, Haeun Hannah Cho, Карлос Джо Коста
Музыка:Беар МакКрири
Производство:Канада, Испания
Ограничения:16+
Дата релиза:27 апреля 2017
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АврораОсновной зал
c 27 апреля по 1 мая
18:35 (250)
23:10 (200)
c 2 по 3 мая
18:35 (200)
23:10 (150)

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