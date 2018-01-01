Мой любимый динозавр
Режиссер:Мэтт Драммонд
Жанры: Боевик, Приключения, Семейный.
Жанры: Боевик, Приключения, Семейный.
В результате неудачного военного биологического эксперимента рождается удивительное создание. Это существо находит подросток и прячет у себя дома. Новый друг начинает стремительно расти и распространять хаос по всему городу. Это, конечно, сразу же вызывает недовольство людей в форме. Но они еще не знают, что на защиту животного выйдет команда местных подростков.
Продолжительность:98 мин
Сценарий:Мэтт Драммонд
В ролях:Джордан Дюльо, Аннабель Вольф, Скотт Ирвин, Бет Чемпион, Роулэнд Холмс, Кристофер Габарди, Харрисон Саундерс, Том Руни, Сэм Винспер-Шиллингс, Jack Mars
Музыка:Крис Райт
В ролях:Джордан Дюльо, Аннабель Вольф, Скотт Ирвин, Бет Чемпион, Роулэнд Холмс, Кристофер Габарди, Харрисон Саундерс, Том Руни, Сэм Винспер-Шиллингс, Jack Mars
Музыка:Крис Райт
Производство:Австралия
Ограничения:6+
Дата релиза:28 декабря 2017
Ограничения:6+
Дата релиза:28 декабря 2017
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