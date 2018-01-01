Мой любимый динозавр

Режиссер: Мэтт Драммонд

Жанры: Боевик, Приключения, Семейный.

В результате неудачного военного биологического эксперимента рождается удивительное создание. Это существо находит подросток и прячет у себя дома. Новый друг начинает стремительно расти и распространять хаос по всему городу. Это, конечно, сразу же вызывает недовольство людей в форме. Но они еще не знают, что на защиту животного выйдет команда местных подростков.

Продолжительность: 98 мин

Сценарий: Мэтт Драммонд

В ролях: Джордан Дюльо, Аннабель Вольф, Скотт Ирвин, Бет Чемпион, Роулэнд Холмс, Кристофер Габарди, Харрисон Саундерс, Том Руни, Сэм Винспер-Шиллингс, Jack Mars

Музыка: Крис Райт