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Мой любимый динозавр

Режиссер:Мэтт Драммонд
Жанры: Боевик, Приключения, Семейный.

В результате неудачного военного биологического эксперимента рождается удивительное создание. Это существо находит подросток и прячет у себя дома. Новый друг начинает стремительно расти и распространять хаос по всему городу. Это, конечно, сразу же вызывает недовольство людей в форме. Но они еще не знают, что на защиту животного выйдет команда местных подростков.

Продолжительность:98 мин
Сценарий:Мэтт Драммонд
В ролях:Джордан Дюльо, Аннабель Вольф, Скотт Ирвин, Бет Чемпион, Роулэнд Холмс, Кристофер Габарди, Харрисон Саундерс, Том Руни, Сэм Винспер-Шиллингс, Jack Mars
Музыка:Крис Райт
Производство:Австралия
Ограничения:6+
Дата релиза:28 декабря 2017
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Одиссея Трансильвания-холл
c 28 по 30 декабря
10:45 (150 р.)
12:30 (150 р.)
15:35 (150 р.)
17:15 (150 р.)
31 декабря
10:45 (150 р.)
12:30 (150 р.)
1 января 2018
14:30 (200 р.)
16:15 (200 р.)
18:00 (200 р.)
19:45 (200 р.)
21:30 (200 р.)

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