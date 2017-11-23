Мой лучший друг
Режиссер:Элина Суни
Жанры: Драма, История.
Жанры: Драма, История.
Лучший студент курса, талант и красавец Андрей Артамонов совершенно неожиданно проваливает защиту курсовой. В шестидесятые годы научно-технические разработки студентов часто внедрялись в производство, и идея Артамонова вполне могла бы стать прогрессивным открытием в газовой промышленности. Однако гордость и самолюбие не позволяют ему признать очевидные ошибки: он выбрасывает чертежи и забывает об этой работе. Но через четыре года после окончания института судьба заставит его не только вспомнить о выброшенных в мусор чертежах, но и сделать сложнейший выбор — либо блестящая карьера в Москве, либо три пожелтевших листа бумаги.
Продолжительность:120 мин
Сценарий:Элина Суни
В ролях:Маргарита Кутовая, Юрий Поляк, Владимир Ильин, Антон Капанин, Людмила Дмитриева, Кира Тё, Денис Варенов, Дмитрий Файнштейн, Анастасия Пронина
Музыка:Александр Григорьев
В ролях:Маргарита Кутовая, Юрий Поляк, Владимир Ильин, Антон Капанин, Людмила Дмитриева, Кира Тё, Денис Варенов, Дмитрий Файнштейн, Анастасия Пронина
Музыка:Александр Григорьев
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:23 ноября 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:23 ноября 2017
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!