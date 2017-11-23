Мой лучший друг

Режиссер: Элина Суни

Жанры: Драма, История.

Лучший студент курса, талант и красавец Андрей Артамонов совершенно неожиданно проваливает защиту курсовой. В шестидесятые годы научно-технические разработки студентов часто внедрялись в производство, и идея Артамонова вполне могла бы стать прогрессивным открытием в газовой промышленности. Однако гордость и самолюбие не позволяют ему признать очевидные ошибки: он выбрасывает чертежи и забывает об этой работе. Но через четыре года после окончания института судьба заставит его не только вспомнить о выброшенных в мусор чертежах, но и сделать сложнейший выбор — либо блестящая карьера в Москве, либо три пожелтевших листа бумаги.

Продолжительность: 120 мин

Сценарий: Элина Суни

В ролях: Маргарита Кутовая, Юрий Поляк, Владимир Ильин, Антон Капанин, Людмила Дмитриева, Кира Тё, Денис Варенов, Дмитрий Файнштейн, Анастасия Пронина

Музыка: Александр Григорьев