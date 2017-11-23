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Мой лучший друг

Режиссер:Элина Суни
Жанры: Драма, История.

Лучший студент курса, талант и красавец Андрей Артамонов совершенно неожиданно проваливает защиту курсовой. В шестидесятые годы научно-технические разработки студентов часто внедрялись в производство, и идея Артамонова вполне могла бы стать прогрессивным открытием в газовой промышленности. Однако гордость и самолюбие не позволяют ему признать очевидные ошибки: он выбрасывает чертежи и забывает об этой работе. Но через четыре года после окончания института судьба заставит его не только вспомнить о выброшенных в мусор чертежах, но и сделать сложнейший выбор — либо блестящая карьера в Москве, либо три пожелтевших листа бумаги.

Продолжительность:120 мин
Сценарий:Элина Суни
В ролях:Маргарита Кутовая, Юрий Поляк, Владимир Ильин, Антон Капанин, Людмила Дмитриева, Кира Тё, Денис Варенов, Дмитрий Файнштейн, Анастасия Пронина
Музыка:Александр Григорьев
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:23 ноября 2017
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