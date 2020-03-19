Мой друг мистер Персиваль
Режиссер:Шон Сит
Жанры: Драма, Приключения, Семейный.
Жанры: Драма, Приключения, Семейный.
Майкл Кингли – успешный бизнесмен и счастливый отец семейства. Но однажды его настигают образы из детства, которое он провел на спрятанном от всего мира побережье океана.
Он должен рассказать своей внучке необыкновенную историю мальчика по прозвищу Штормик и осиротевшего пеликана – Мистера Персиваля. Историю опасных приключений и удивительной дружбы, которая повлияла на всю его жизнь.
Продолжительность:99 мин
Сценарий:Джастин Монжо, Колин Тьеле
В ролях:Финн Литтл, Джай Кортни, Джеффри Раш, Эрик Томсон, Брэдли Трент Уильямс, Наташа Вэнганин Ник Лончбери, Эмма Бэрджери, Тревор Джемисон, Моргана Дейвис
Музыка:Алан Джон
В ролях:Финн Литтл, Джай Кортни, Джеффри Раш, Эрик Томсон, Брэдли Трент Уильямс, Наташа Вэнганин Ник Лончбери, Эмма Бэрджери, Тревор Джемисон, Моргана Дейвис
Музыка:Алан Джон
Производство:Австралия
Ограничения:6+
Дата релиза:19 марта 2020
Ограничения:6+
Дата релиза:19 марта 2020
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