Мотылек Режиссер: Михаэль Ноер

Жанры: Триллер, Драма, Криминал, Детектив. Опытный медвежатник по кличке Мотылек отбывает пожизненное заключение в тюрьме строгого режима. После нескольких неудачных попыток побега его отправляют на остров Дьявола – место из которого еще никто не сбегал. Продолжительность: 133 мин Сценарий: Аарон Гузиковский, Далтон Трамбо, Лоренцо Семпл мл.

В ролях: Рами Малек, Чарли Ханнэм, Томми Флэнаган, Ив Хьюсон, Роланд Мюллер, Майкл Сока, Nina Senicar, Йорик ван Вагенинген, Йен Битти, Кристофер Фэйрбэнк

Музыка: Дэвид Бакли Производство: Чехия, Испания, США

Ограничения: 16+

Дата релиза: 27 сентября 2018

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