Мотылек
Режиссер:Михаэль Ноер
Жанры: Триллер, Драма, Криминал, Детектив.
Жанры: Триллер, Драма, Криминал, Детектив.
Опытный медвежатник по кличке Мотылек отбывает пожизненное заключение в тюрьме строгого режима. После нескольких неудачных попыток побега его отправляют на остров Дьявола – место из которого еще никто не сбегал.
Продолжительность:133 мин
Сценарий:Аарон Гузиковский, Далтон Трамбо, Лоренцо Семпл мл.
В ролях:Рами Малек, Чарли Ханнэм, Томми Флэнаган, Ив Хьюсон, Роланд Мюллер, Майкл Сока, Nina Senicar, Йорик ван Вагенинген, Йен Битти, Кристофер Фэйрбэнк
Музыка:Дэвид Бакли
В ролях:Рами Малек, Чарли Ханнэм, Томми Флэнаган, Ив Хьюсон, Роланд Мюллер, Майкл Сока, Nina Senicar, Йорик ван Вагенинген, Йен Битти, Кристофер Фэйрбэнк
Музыка:Дэвид Бакли
Производство:Чехия, Испания, США
Ограничения:16+
Дата релиза:27 сентября 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:27 сентября 2018
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