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Мотылек

Режиссер:Михаэль Ноер
Жанры: Триллер, Драма, Криминал, Детектив.

Опытный медвежатник по кличке Мотылек отбывает пожизненное заключение в тюрьме строгого режима. После нескольких неудачных попыток побега его отправляют на остров Дьявола – место из которого еще никто не сбегал.

Продолжительность:133 мин
Сценарий:Аарон Гузиковский, Далтон Трамбо, Лоренцо Семпл мл.
В ролях:Рами Малек, Чарли Ханнэм, Томми Флэнаган, Ив Хьюсон, Роланд Мюллер, Майкл Сока, Nina Senicar, Йорик ван Вагенинген, Йен Битти, Кристофер Фэйрбэнк
Музыка:Дэвид Бакли
Производство:Чехия, Испания, США
Ограничения:16+
Дата релиза:27 сентября 2018
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Северное сияниеКрасный зал
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17:00 (390)
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17:00 (250)
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12:50 (400 р.)
22:15 (1000 р.)
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