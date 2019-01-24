Море соблазна

Режиссер: Стивен Найт

Жанры: Триллер, Драма.

Палящее солнце Карибских островов, верный корабль и жизнь, полная риска – его стихия. Единственная женщина, которую он любил, вышла замуж за миллиардера и живет на вилле в Майами. Неожиданно она вновь появляется в его жизни и умоляет о защите. С этой минуты знакомые воды превратятся в море соблазна…

Продолжительность: 106 мин

Сценарий: Стивен Найт

В ролях: Мэттью МакКонахи, Энн Хэтэуэй, Дайан Лэйн, Джейсон Кларк, Джимон Хонсу, Джереми Стронг, Гарион Даудс, Кеннет Фок, Rafael Sayegh, Роберт Хоббс

Музыка: Бенджамин Уоллфиш