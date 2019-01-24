Море соблазна
Режиссер:Стивен Найт
Жанры: Триллер, Драма.
Жанры: Триллер, Драма.
Палящее солнце Карибских островов, верный корабль и жизнь, полная риска – его стихия. Единственная женщина, которую он любил, вышла замуж за миллиардера и живет на вилле в Майами. Неожиданно она вновь появляется в его жизни и умоляет о защите. С этой минуты знакомые воды превратятся в море соблазна…
Продолжительность:106 мин
Сценарий:Стивен Найт
В ролях:Мэттью МакКонахи, Энн Хэтэуэй, Дайан Лэйн, Джейсон Кларк, Джимон Хонсу, Джереми Стронг, Гарион Даудс, Кеннет Фок, Rafael Sayegh, Роберт Хоббс
Музыка:Бенджамин Уоллфиш
В ролях:Мэттью МакКонахи, Энн Хэтэуэй, Дайан Лэйн, Джейсон Кларк, Джимон Хонсу, Джереми Стронг, Гарион Даудс, Кеннет Фок, Rafael Sayegh, Роберт Хоббс
Музыка:Бенджамин Уоллфиш
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:24 января 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:24 января 2019
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