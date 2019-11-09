Монте-Кристо
Режиссер:Д. Ли
Жанры: Мюзикл, Музыкальный.
Жанры: Мюзикл, Музыкальный.
«Монте-Кристо» – знаменитый российский мюзикл-хит, рекордсмен по продолжительности театрального проката. Звездный состав актеров, потрясающие голоса, красочные костюмы и грандиозные декорации. 9 ноября у поклонников мюзикла, а также у зрителей, которым не удалось увидеть постановку на сцене Московского театра оперетты, есть уникальная возможность насладиться легендарным спектаклем на большом экране.
Продолжительность:130 мин
В ролях:Игорь Балалаев , Валерия Ланская , Александр Маракулин , Дмитрий Ермак , Антон Дёров , Вадим Мичман , Владислав Кирюхин , Денис Дэмкив , Дарья Январина , Лика Рулла , Карине Асирян , Александр Маркелов , Артём Говорун , Мария Маракулина
Ограничения:12+
Дата релиза:09 ноября 2019
Дата релиза:09 ноября 2019
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