Монте-Кристо

Режиссер: Д. Ли

Жанры: Мюзикл, Музыкальный.

«Монте-Кристо» – знаменитый российский мюзикл-хит, рекордсмен по продолжительности театрального проката. Звездный состав актеров, потрясающие голоса, красочные костюмы и грандиозные декорации. 9 ноября у поклонников мюзикла, а также у зрителей, которым не удалось увидеть постановку на сцене Московского театра оперетты, есть уникальная возможность насладиться легендарным спектаклем на большом экране.

Продолжительность: 130 мин

В ролях: Игорь Балалаев , Валерия Ланская , Александр Маракулин , Дмитрий Ермак , Антон Дёров , Вадим Мичман , Владислав Кирюхин , Денис Дэмкив , Дарья Январина , Лика Рулла , Карине Асирян , Александр Маркелов , Артём Говорун , Мария Маракулина

