Монстры Юга

Режиссер: Роксанна Бенжамин, Дэвид Брукнер, Патрик Хорват

Жанры: Ужасы, Фэнтези, Триллер.

Пустынный участок дороги, усталые путники – двое мужчин, бегущих от своего прошлого, группа на пути к следующему концерту, человек пытающийся попасть домой, брат в поисках давно потерянной сестры и семьи на отдыхе – вынуждены противостоять своим страхам и самым темным тайнам, чтобы раскаяться на дороге.

Продолжительность: 89 мин

Сценарий: Роксанна Бенжамин, Мэттью Беттинелли, Дэвид Брукнер

В ролях: Чад Виллелла, Мэттью Беттинелли, Кристина Пешич, Фаббианн Терез, Натали Лав, Ханна Маркс, Дэна Гулд, Энесса Ремси, Сьюзэн Бурк, Дэйв Джонсон

Музыка: The Gifted