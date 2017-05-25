Монстры Юга
Режиссер:Роксанна Бенжамин, Дэвид Брукнер, Патрик Хорват
Жанры: Ужасы, Фэнтези, Триллер.
Жанры: Ужасы, Фэнтези, Триллер.
Пустынный участок дороги, усталые путники – двое мужчин, бегущих от своего прошлого, группа на пути к следующему концерту, человек пытающийся попасть домой, брат в поисках давно потерянной сестры и семьи на отдыхе – вынуждены противостоять своим страхам и самым темным тайнам, чтобы раскаяться на дороге.
Продолжительность:89 мин
Сценарий:Роксанна Бенжамин, Мэттью Беттинелли, Дэвид Брукнер
В ролях:Чад Виллелла, Мэттью Беттинелли, Кристина Пешич, Фаббианн Терез, Натали Лав, Ханна Маркс, Дэна Гулд, Энесса Ремси, Сьюзэн Бурк, Дэйв Джонсон
Музыка:The Gifted
В ролях:Чад Виллелла, Мэттью Беттинелли, Кристина Пешич, Фаббианн Терез, Натали Лав, Ханна Маркс, Дэна Гулд, Энесса Ремси, Сьюзэн Бурк, Дэйв Джонсон
Музыка:The Gifted
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:25 мая 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:25 мая 2017
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!