Монстры на каникулах 3: Море зовёт
Режиссер:Генндий Тартаковский
Жанры: Анимация, Фэнтези, Семейный, Комедия.
Жанры: Анимация, Фэнтези, Семейный, Комедия.
Мэвис обеспечивает Дракуле путевку в семейное путешествие на роскошном монстр-круизном лайнере. Развлечения там на любой вкус: от монстробаскетбола и экзотических экскурсий, до лунных ванн. Неожиданно Дракула влюбляется в капитана корабля - загадочную и прекрасную Эрику, и его дочка понимает, что поездка может превратиться в кошмар: ведь Эрика хранит ужасный секрет, который ставит под угрозу существование всех монстров!
Продолжительность:97 мин
Сценарий:Майкл МакКаллерс, Генндий Тартаковский, Тодд Дархэм
В ролях:Мэл Брукс, Адам Сэндлер, Селена Гомес, Энди Сэмберг, Кэтрин Хан, Фрэн Дрешер, Стив Бушеми, Дэвид Спейд, Тара Стронг, Кигэн-Майкл Ки
Музыка:Марк Мазерсбо, DJ Тиесто
В ролях:Мэл Брукс, Адам Сэндлер, Селена Гомес, Энди Сэмберг, Кэтрин Хан, Фрэн Дрешер, Стив Бушеми, Дэвид Спейд, Тара Стронг, Кигэн-Майкл Ки
Музыка:Марк Мазерсбо, DJ Тиесто
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:12 июля 2018
Ограничения:6+
Дата релиза:12 июля 2018
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