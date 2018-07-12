Монстры на каникулах 3: Море зовёт

Режиссер: Генндий Тартаковский

Жанры: Анимация, Фэнтези, Семейный, Комедия.

Мэвис обеспечивает Дракуле путевку в семейное путешествие на роскошном монстр-круизном лайнере. Развлечения там на любой вкус: от монстробаскетбола и экзотических экскурсий, до лунных ванн. Неожиданно Дракула влюбляется в капитана корабля - загадочную и прекрасную Эрику, и его дочка понимает, что поездка может превратиться в кошмар: ведь Эрика хранит ужасный секрет, который ставит под угрозу существование всех монстров!

Продолжительность: 97 мин

Сценарий: Майкл МакКаллерс, Генндий Тартаковский, Тодд Дархэм

В ролях: Мэл Брукс, Адам Сэндлер, Селена Гомес, Энди Сэмберг, Кэтрин Хан, Фрэн Дрешер, Стив Бушеми, Дэвид Спейд, Тара Стронг, Кигэн-Майкл Ки

Музыка: Марк Мазерсбо, DJ Тиесто