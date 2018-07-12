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Монстры на каникулах 3: Море зовёт

Режиссер:Генндий Тартаковский
Жанры: Анимация, Фэнтези, Семейный, Комедия.

Мэвис обеспечивает Дракуле путевку в семейное путешествие на роскошном монстр-круизном лайнере. Развлечения там на любой вкус: от монстробаскетбола и экзотических экскурсий, до лунных ванн. Неожиданно Дракула влюбляется в капитана корабля - загадочную и прекрасную Эрику, и его дочка понимает, что поездка может превратиться в кошмар: ведь Эрика хранит ужасный секрет, который ставит под угрозу существование всех монстров!

Продолжительность:97 мин
Сценарий:Майкл МакКаллерс, Генндий Тартаковский, Тодд Дархэм
В ролях:Мэл Брукс, Адам Сэндлер, Селена Гомес, Энди Сэмберг, Кэтрин Хан, Фрэн Дрешер, Стив Бушеми, Дэвид Спейд, Тара Стронг, Кигэн-Майкл Ки
Музыка:Марк Мазерсбо, DJ Тиесто
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:12 июля 2018
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Мираж СинемаКинозал №1
c 12 по 13 июля
10:20 (150 р.)
12:20 (200 р. в 3D)
14:20 (200 р.)
16:20 (300 р. в 3D)
18:20 (300 р.)
20:20 (350 р. в 3D)
14 июля
10:20 (200 р.)
12:20 (250 р. в 3D)
14:20 (300 р.)
16:20 (300 р. в 3D)
18:20 (300 р.)
20:20 (350 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №2
c 13 по 14 июля
20:00 (700 р.)

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