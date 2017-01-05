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Монстр-траки

Режиссер:Крис Уэдж
Жанры: Фантастика, Боевик, Комедия.
Возраст: Для всей семьи.

Старшеклассник по имени Трипп, всю свою жизнь провел в скучном маленьком городишке, из которого он давным-давно жаждет вырваться. В свободное время он занимается тем, что строит из ржавых останков старых автомобилей большой грузовик – монстр-трак. В результате несчастного случая, произошедшего на нефтяной вышке неподалеку от города, на свет появилось странное создание, ранее обитавшее под землей. Самое интересное, что у него проявляется талант и любовь к быстрой езде, что сближает это существо с Триппом и его девушкой. Может быть, это и есть начало новой жизни, о которой мечтает герой?

Продолжительность:104 мин
Сценарий:Дерек Коннолли, Мэттью Робинсон, Джонатан Айбел
В ролях:Джейн Леви, Лукас Тилл, Чела Хорсдэл, Роб Лоу, Эми Райан, Томас Леннон, Барри Пеппер, Дэнни Гловер, Фрэнк Уэйли, Алийа О’Брайен
Музыка:Дэвид Сарди
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:05 января 2017
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ОдиссеяСпайдер-холл
c 5 по 8 января 2017
12:20 (250 р.)
15:45 (300 р.)
19:20 (300 р.)
c 9 по 11 января 2017
12:20 (150 р.)
15:45 (200 р.)
19:20 (200 р.)

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