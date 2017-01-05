Монстр-траки
Режиссер:Крис Уэдж
Жанры: Фантастика, Боевик, Комедия.
Возраст: Для всей семьи.
Жанры: Фантастика, Боевик, Комедия.
Возраст: Для всей семьи.
Старшеклассник по имени Трипп, всю свою жизнь провел в скучном маленьком городишке, из которого он давным-давно жаждет вырваться. В свободное время он занимается тем, что строит из ржавых останков старых автомобилей большой грузовик – монстр-трак. В результате несчастного случая, произошедшего на нефтяной вышке неподалеку от города, на свет появилось странное создание, ранее обитавшее под землей. Самое интересное, что у него проявляется талант и любовь к быстрой езде, что сближает это существо с Триппом и его девушкой. Может быть, это и есть начало новой жизни, о которой мечтает герой?
Продолжительность:104 мин
Сценарий:Дерек Коннолли, Мэттью Робинсон, Джонатан Айбел
В ролях:Джейн Леви, Лукас Тилл, Чела Хорсдэл, Роб Лоу, Эми Райан, Томас Леннон, Барри Пеппер, Дэнни Гловер, Фрэнк Уэйли, Алийа О’Брайен
Музыка:Дэвид Сарди
В ролях:Джейн Леви, Лукас Тилл, Чела Хорсдэл, Роб Лоу, Эми Райан, Томас Леннон, Барри Пеппер, Дэнни Гловер, Фрэнк Уэйли, Алийа О’Брайен
Музыка:Дэвид Сарди
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:05 января 2017
Ограничения:6+
Дата релиза:05 января 2017
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