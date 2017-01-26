Молчание (субтитры)

Режиссер: Мартин Скорсезе

Жанры: Драма, История.

Действие фильма развивается в семнадцатом веке. Двое иезуитских священников, Себастиао Родригес и Франциско Гаррпе, отправляются в Страну восходящего солнца, чтобы понять причины предательства веры их духовного лидера Кристовао Феррейры. Католицизм и связи с зарубежным миром находятся в стране под строжайшим запретом, а правительство преследует всех христиан с намерением полностью очистить общество от западного влияния. Вскоре миссионеры разделяются, и Родригес едет в японские деревни, пытаясь найти объяснение тому, почему Бог остается равнодушным в то время, когда страдают Его дети.

Продолжительность: 161 мин

Сценарий: Джей Кокс, Мартин Скорсезе, Сюсаку Эндо

В ролях: Эндрю Гарфилд, Адам Драйвер, Лиам Нисон, Таданобу Асано, Киран Хайндс, Иссэй Огата, Синья Цукамото, Ёси Оида, Ёскэ Кубодзука, Каору Эндо

Музыка: Кэтрин Клюге, Ким Аллен Клюге