Молчание (субтитры)
Режиссер:Мартин Скорсезе
Жанры: Драма, История.
Жанры: Драма, История.
Действие фильма развивается в семнадцатом веке. Двое иезуитских священников, Себастиао Родригес и Франциско Гаррпе, отправляются в Страну восходящего солнца, чтобы понять причины предательства веры их духовного лидера Кристовао Феррейры. Католицизм и связи с зарубежным миром находятся в стране под строжайшим запретом, а правительство преследует всех христиан с намерением полностью очистить общество от западного влияния. Вскоре миссионеры разделяются, и Родригес едет в японские деревни, пытаясь найти объяснение тому, почему Бог остается равнодушным в то время, когда страдают Его дети.
Продолжительность:161 мин
Сценарий:Джей Кокс, Мартин Скорсезе, Сюсаку Эндо
В ролях:Эндрю Гарфилд, Адам Драйвер, Лиам Нисон, Таданобу Асано, Киран Хайндс, Иссэй Огата, Синья Цукамото, Ёси Оида, Ёскэ Кубодзука, Каору Эндо
Музыка:Кэтрин Клюге, Ким Аллен Клюге
В ролях:Эндрю Гарфилд, Адам Драйвер, Лиам Нисон, Таданобу Асано, Киран Хайндс, Иссэй Огата, Синья Цукамото, Ёси Оида, Ёскэ Кубодзука, Каору Эндо
Музыка:Кэтрин Клюге, Ким Аллен Клюге
Производство:Мексика, Тайвань, США
Ограничения:18+
Дата релиза:26 января 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:26 января 2017
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