Могучие рейнджеры
Режиссер:Дин Израэлайт
Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения.
Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения.
Пятеро неудачников из средней школы городка Энджел Гроув находят упавший на землю метеорит. Под воздействием аномальных кристаллов школьники наделяются экстраординарными способностями и обнаруживают в себе огромную силу, скорость и неуязвимость. А затем им открывается и то, что мир подвергается угрозе инопланетного вторжения в лице Риты Репульсы. Наставником ребят становится мудрец Зордон, много веков назад заточивший злодейку в магическую темницу, из которой она выбралась, чтобы отомстить. Выбранные судьбой, герои осознают, что теперь они — Могучие Рейнджеры, единственные, кто способен спасти планету.
Продолжительность:124 мин
Сценарий:Джон Гэйтинс, Хаим Сабан, Шуки Леви
В ролях:Элизабет Бэнкс, Брайан Крэнстон, Бекки Джи, Сара Грэй, Наоми Скотт, Билл Хейдер, Дакре Монтгомери, Дэвид Денман, Клэйтон Читти, Луди Линь
Музыка:Брайан Тайлер
В ролях:Элизабет Бэнкс, Брайан Крэнстон, Бекки Джи, Сара Грэй, Наоми Скотт, Билл Хейдер, Дакре Монтгомери, Дэвид Денман, Клэйтон Читти, Луди Линь
Музыка:Брайан Тайлер
Производство:Канада, США
Ограничения:16+
Дата релиза:23 марта 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:23 марта 2017
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!