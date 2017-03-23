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Могучие рейнджеры

Режиссер:Дин Израэлайт
Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения.

Пятеро неудачников из средней школы городка Энджел Гроув находят упавший на землю метеорит. Под воздействием аномальных кристаллов школьники наделяются экстраординарными способностями и обнаруживают в себе огромную силу, скорость и неуязвимость. А затем им открывается и то, что мир подвергается угрозе инопланетного вторжения в лице Риты Репульсы. Наставником ребят становится мудрец Зордон, много веков назад заточивший злодейку в магическую темницу, из которой она выбралась, чтобы отомстить. Выбранные судьбой, герои осознают, что теперь они — Могучие Рейнджеры, единственные, кто способен спасти планету.

Продолжительность:124 мин
Сценарий:Джон Гэйтинс, Хаим Сабан, Шуки Леви
В ролях:Элизабет Бэнкс, Брайан Крэнстон, Бекки Джи, Сара Грэй, Наоми Скотт, Билл Хейдер, Дакре Монтгомери, Дэвид Денман, Клэйтон Читти, Луди Линь
Музыка:Брайан Тайлер
Производство:Канада, США
Ограничения:16+
Дата релиза:23 марта 2017
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Мираж СинемаКинозал №1
c 23 по 24 марта
10:25 (150 р.)
12:50 (150 р.)
15:15 (300 р.)
c 25 по 26 марта
10:30 (200 р.)
12:55 (200 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 23 по 26 марта
17:00 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 23 по 24 марта
21:45 (1000 р.)
c 25 по 26 марта
12:00 (600 р.)
21:45 (1000 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
23 марта
13:25 (149)
18:00 (199)
24 марта
13:25 (149)
18:10 (199)
25 марта
11:30 (249)
16:25 (299)
21:20 (299)
26 марта
13:25 (249)
18:05 (299)
c 27 по 29 марта
13:25 (149)
18:05 (199)
Мираж СинемаКинозал №3
c 23 по 26 марта
23:30 (200 р.)
Северное сияниеДетский зал
c 23 по 24 марта
22:30 (300)
АврораОсновной зал
c 23 по 26 марта
19:45 (250)
22:05 (200)
c 27 по 29 марта
19:45 (200)
22:05 (150)
Северное сияниеСиний зал
c 23 по 24 марта
13:40 (300)
c 25 по 26 марта
18:10 (350)
c 27 по 29 марта
18:10 (250)
МурманскБольшой зал
c 23 по 26 марта
19:35 (350)
c 27 по 29 марта
19:35 (250)
Северное сияниеОранжевый зал
c 23 по 24 марта
11:00 (300)
15:15 (300)
23:55 (300)
c 25 по 26 марта
11:00 (300)
13:25 (390)
15:45 (390)
c 27 по 29 марта
11:00 (200)
13:25 (200)
15:45 (200)
Северное сияниеКрасный зал
c 23 по 24 марта
16:55 (300)
21:40 (390)
c 25 по 26 марта
19:10 (390)
21:30 (390)
23:55 (300)
c 27 по 29 марта
19:10 (250)
21:30 (250)
23:55 (200)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 23 по 24 марта
11:30 (300)
19:45 (390)
c 25 по 26 марта
17:20 (390)
c 27 по 29 марта
17:20 (250)
Северное сияниеБордовый зал
c 25 по 26 марта
19:50 (390)
c 27 по 29 марта
19:50 (250)

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