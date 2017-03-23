Могучие рейнджеры

Режиссер: Дин Израэлайт

Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения.

Пятеро неудачников из средней школы городка Энджел Гроув находят упавший на землю метеорит. Под воздействием аномальных кристаллов школьники наделяются экстраординарными способностями и обнаруживают в себе огромную силу, скорость и неуязвимость. А затем им открывается и то, что мир подвергается угрозе инопланетного вторжения в лице Риты Репульсы. Наставником ребят становится мудрец Зордон, много веков назад заточивший злодейку в магическую темницу, из которой она выбралась, чтобы отомстить. Выбранные судьбой, герои осознают, что теперь они — Могучие Рейнджеры, единственные, кто способен спасти планету.

Продолжительность: 124 мин

Сценарий: Джон Гэйтинс, Хаим Сабан, Шуки Леви

В ролях: Элизабет Бэнкс, Брайан Крэнстон, Бекки Джи, Сара Грэй, Наоми Скотт, Билл Хейдер, Дакре Монтгомери, Дэвид Денман, Клэйтон Читти, Луди Линь

Музыка: Брайан Тайлер