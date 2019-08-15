Мобильный воин Гандам: Нарратив

Режиссер: Сюнъити Ёсидзава

Жанры: Фантастика, Боевик, Анимация.

Трое друзей – Рита, Мишель и Йона – были самыми обычными детьми. Но всё изменилось, когда они предсказали величайшую катастрофу в истории человечества – падение на поверхность Земли огромной космической станции. Они спасли от гибели целый город, но не смогли сохранить своё детство и дружбу. Их прозвали Чудесными детьми и отдали военным учёным для опытов по изучению их суперспособностей. Но разлучило их не это, а обман и предательство. Тогда никто из них даже представить не мог, что через 20 лет судьба сведёт их вновь. В глобальной космической битве, по разные стороны конфликта.

Смогут ли любовь и дружба победить в звёздной войне? Или же былые чувства навеки сожжены шквальным огнём гигантских боевых роботов?

Продолжительность: 88 мин

Сценарий: Харутоси Фукуи, Ёсиюки Томино, Хадзимэ Ятатэ

В ролях: Юитиро Умэхара, Дзюнъя Эноки, Аю Мацуура, Томо Муранака, Кадзухиро Ямадзи, Сэцудзи Сато Масаки Тэрасома, Таканори Хосино, Кадзуя Накаи, Наоки Таманои

Музыка: Хироюки Савано