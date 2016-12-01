Моана
Режиссер:Рон Клементс, Дон Холл, Джон Маскер
Жанры: Анимация.
Возраст: Для всей семьи.
Жанры: Анимация.
Возраст: Для всей семьи.
Бесстрашная Моана, дочь вождя маленького племени на острове в Тихом океане, больше всего на свете мечтает о приключениях и решает отправиться в опасное морское путешествие. Вместе с некогда могущественным полубогом Мауи им предстоит пересечь океан, сразиться со страшными чудовищами и разрушить древнее заклятие.
Продолжительность:113 мин
Сценарий:Джаред Буш, Рон Клементс, Джон Маскер
В ролях:Аулии Кравалхо, Дуэйн Джонсон, Рэйчел Хаус, Темуэра Моррисон, Джемейн Клемент,Николь Шерзингер, Алан Тьюдик, Оскар Кайтли, Трой Поламалу, Puanani Cravalho
Музыка:Opetaia Foa'i, Марк Манчина, Лин-Мануэль Миранда
В ролях:Аулии Кравалхо, Дуэйн Джонсон, Рэйчел Хаус, Темуэра Моррисон, Джемейн Клемент,Николь Шерзингер, Алан Тьюдик, Оскар Кайтли, Трой Поламалу, Puanani Cravalho
Музыка:Opetaia Foa'i, Марк Манчина, Лин-Мануэль Миранда
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:01 декабря 2016
Ограничения:6+
Дата релиза:01 декабря 2016
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