Моана

Режиссер: Рон Клементс, Дон Холл, Джон Маскер

Жанры: Анимация.

Возраст: Для всей семьи.

Бесстрашная Моана, дочь вождя маленького племени на острове в Тихом океане, больше всего на свете мечтает о приключениях и решает отправиться в опасное морское путешествие. Вместе с некогда могущественным полубогом Мауи им предстоит пересечь океан, сразиться со страшными чудовищами и разрушить древнее заклятие.

Продолжительность: 113 мин

Сценарий: Джаред Буш, Рон Клементс, Джон Маскер

В ролях: Аулии Кравалхо, Дуэйн Джонсон, Рэйчел Хаус, Темуэра Моррисон, Джемейн Клемент,Николь Шерзингер, Алан Тьюдик, Оскар Кайтли, Трой Поламалу, Puanani Cravalho

Музыка: Opetaia Foa'i, Марк Манчина, Лин-Мануэль Миранда