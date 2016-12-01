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Моана

Режиссер:Рон Клементс, Дон Холл, Джон Маскер
Жанры: Анимация.
Возраст: Для всей семьи.

Бесстрашная Моана, дочь вождя маленького племени на острове в Тихом океане, больше всего на свете мечтает о приключениях и решает отправиться в опасное морское путешествие. Вместе с некогда могущественным полубогом Мауи им предстоит пересечь океан, сразиться со страшными чудовищами и разрушить древнее заклятие.

Продолжительность:113 мин
Сценарий:Джаред Буш, Рон Клементс, Джон Маскер
В ролях:Аулии Кравалхо, Дуэйн Джонсон, Рэйчел Хаус, Темуэра Моррисон, Джемейн Клемент,Николь Шерзингер, Алан Тьюдик, Оскар Кайтли, Трой Поламалу, Puanani Cravalho
Музыка:Opetaia Foa'i, Марк Манчина, Лин-Мануэль Миранда
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:01 декабря 2016
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ОдиссеяЭлизиум-холл
c 22 по 23 декабря
10:00 (150 р.)
c 24 по 25 декабря
15:45 (250 р.)
c 26 по 28 декабря
15:45 (200 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 22 по 23 декабря
11:40 (290 р.)
11:40 (290 р.)
11:40 (290 р.)
11:40 (290 р.)
11:40 (290 р.)
11:40 (290 р.)
16:15 (290 р.)
25 декабря
16:10 (290 р.)
26 декабря
16:10 (270 р.)
27 декабря
16:15 (270 р.)
28 декабря
16:10 (270 р.)
Северное сияниеСиний зал
22 декабря
23 декабря
11:10 (200)
c 24 по 25 декабря
11:10 (200)
15:15 (300)
26 декабря
11:10 (150)
15:15 (150)
27 декабря
15:15 (150)
28 декабря
11:10 (150)
15:15 (150)
Мираж СинемаКинозал №5
c 22 по 25 декабря
16:05 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 24 по 25 декабря
12:15 (200 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
24 декабря
11:10 (290 р.)

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