Мне по кайфу

Режиссер: Бенуа Делепин, Гюстав Керверн

Жанры: Комедия.

Когда престарелые родители выгоняют из дома сороколетнего Жака, тот решает, что станет богатым и знаменитым. Он решает основать центр дешевой пластической хирургии, и убедить всех вокруг, что именно у него пациенты смогут стать красивыми и счастливыми.

Продолжительность: 103 мин

Сценарий: Бенуа Делепин, Гюстав Керверн

В ролях: Жан Дюжарден, Иоланда Моро, Жан-Бенуа Югё, Яна Биттнерова, Олег Купчик, Ксавье Матьё

