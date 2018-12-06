Мне по кайфу
Режиссер:Бенуа Делепин, Гюстав Керверн
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Когда престарелые родители выгоняют из дома сороколетнего Жака, тот решает, что станет богатым и знаменитым. Он решает основать центр дешевой пластической хирургии, и убедить всех вокруг, что именно у него пациенты смогут стать красивыми и счастливыми.
Продолжительность:103 мин
Сценарий:Бенуа Делепин, Гюстав Керверн
В ролях:Жан Дюжарден, Иоланда Моро, Жан-Бенуа Югё, Яна Биттнерова, Олег Купчик, Ксавье Матьё
В ролях:Жан Дюжарден, Иоланда Моро, Жан-Бенуа Югё, Яна Биттнерова, Олег Купчик, Ксавье Матьё
Производство:Франция
Ограничения:18+
Дата релиза:06 декабря 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:06 декабря 2018
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