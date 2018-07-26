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Миссия невыполнима: Последствия

Режиссер:Кристофер МакКуорри
Жанры: Боевик, Триллер, Приключения.

Итан Хант и его команда, а также недавно примкнувшие к ним союзники, вынуждены действовать наперегонки со временем, когда новая миссия идет не по плану.

Продолжительность:147 мин
Сценарий:Кристофер МакКуорри, Брюс Геллер
В ролях:Том Круз, Ребекка Фергюсон, Генри Кавилл, Мишель Монахэн, Ванесса Кирби, Уэс Бентли, Саймон Пегг, Анджела Бассетт, Алек Болдуин, Винг Реймз
Музыка:Лорн Бэлф
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:26 июля 2018
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Мираж СинемаКинозал №3
25 июля
00:05 (250 р. в 3D)
c 26 по 29 июля
19:55 (300 р.)
22:50 (300 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 26 по 27 июля
13:10 (210)
16:10 (250)
19:10 (250)
c 28 по 29 июля
13:10 (250)
16:10 (300)
19:10 (300)
30 июля
13:10 (210)
16:10 (250)
19:10 (250)
31 июля
13:10 (150)
16:10 (150)
19:10 (150)
1 августа
13:10 (210)
16:10 (250)
19:10 (250)
Мираж СинемаКинозал №1
c 26 по 27 июля
12:40 (150 р.)
15:35 (300 р.)
18:30 (300 р.)
21:25 (300 р.)
00:20 (250 р. в 3D)
c 28 по 29 июля
12:40 (200 р.)
15:35 (300 р.)
18:30 (300 р.)
21:25 (300 р.)
00:20 (250 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 26 по 27 июля
11:50 (400 р. в 3D)
14:45 (800 р. в 3D)
17:40 (800 р. в 3D)
20:35 (1000 р. в 3D)
23:30 (1000 р. в 3D)
c 28 по 29 июля
11:50 (600 р. в 3D)
14:45 (800 р. в 3D)
17:40 (800 р. в 3D)
20:35 (1000 р. в 3D)
23:30 (1000 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №2
c 26 по 27 июля
10:30 (450 р. в 3D)
13:25 (700 р. в 3D)
16:20 (700 р. в 3D)
19:15 (800 р. в 3D)
22:10 (800 р. в 3D)
c 28 по 29 июля
10:30 (600 р. в 3D)
13:25 (700 р. в 3D)
16:20 (700 р. в 3D)
19:15 (800 р. в 3D)
22:10 (800 р. в 3D)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
c 26 по 27 июля
11:10 (180)
14:10 (180)
17:10 (220)
20:10 (220)
c 28 по 29 июля
11:10 (220)
14:10 (220)
17:10 (270)
20:10 (270)
30 июля
11:10 (180)
14:10 (180)
17:10 (220)
20:10 (220)
31 июля
11:10 (150)
14:10 (150)
17:10 (150)
20:10 (150)
1 августа
11:10 (180)
14:10 (180)
17:10 (220)
20:10 (220)

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