Миссия невыполнима: Последствия

Режиссер: Кристофер МакКуорри

Жанры: Боевик, Триллер, Приключения.

Итан Хант и его команда, а также недавно примкнувшие к ним союзники, вынуждены действовать наперегонки со временем, когда новая миссия идет не по плану.

Продолжительность: 147 мин

Сценарий: Кристофер МакКуорри, Брюс Геллер

В ролях: Том Круз, Ребекка Фергюсон, Генри Кавилл, Мишель Монахэн, Ванесса Кирби, Уэс Бентли, Саймон Пегг, Анджела Бассетт, Алек Болдуин, Винг Реймз

Музыка: Лорн Бэлф