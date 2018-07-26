Миссия невыполнима: Последствия
Режиссер:Кристофер МакКуорри
Жанры: Боевик, Триллер, Приключения.
Жанры: Боевик, Триллер, Приключения.
Итан Хант и его команда, а также недавно примкнувшие к ним союзники, вынуждены действовать наперегонки со временем, когда новая миссия идет не по плану.
Продолжительность:147 мин
Сценарий:Кристофер МакКуорри, Брюс Геллер
В ролях:Том Круз, Ребекка Фергюсон, Генри Кавилл, Мишель Монахэн, Ванесса Кирби, Уэс Бентли, Саймон Пегг, Анджела Бассетт, Алек Болдуин, Винг Реймз
Музыка:Лорн Бэлф
В ролях:Том Круз, Ребекка Фергюсон, Генри Кавилл, Мишель Монахэн, Ванесса Кирби, Уэс Бентли, Саймон Пегг, Анджела Бассетт, Алек Болдуин, Винг Реймз
Музыка:Лорн Бэлф
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:26 июля 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:26 июля 2018
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