Миссия: Неадекватна

Режиссер: Ларри Чарльз

Жанры: Комедия.

Гари Фолкнеру далеко за сорок, но жизнь его удачно сложившейся не назовешь: он выполняет мелкие работы по найму, ночует на кушетке у приятеля и вдобавок ко всему страдает от проблем с почками. И все из-за того, что у него в жизни нет четкой цели. Судьба мужчины резко меняется после того, как ему является Господь, который делает Гари «предложение, от которого нельзя отказаться» – Фолкнер должен выполнить Волю Божью, найти и доставить в Америку Усаму Бен Ладена, террориста номер один. Отказывать Богу как-то неудобно, поэтому Гари в силу своих скромных возможностей и невыдающегося интеллекта берется выполнять священную миссию, но путь в Пакистан оказывается долог и тернист, а дома вдруг обнаруживается столько комфорта и любви, что то и дело хочется Богу отказать в его просьбах…

Продолжительность: 92 мин

Сценарий: Раджив Джозеф, Скотт Ротман

В ролях: Николас Кейдж, Венди МакЛендон-Кови, Рэйн Уилсон, Мэттью Модайн, Дэнис О’Хэр ,Фиона Врум, Расселл Брэнд, Хилари Джардин, Уилл Сассо, Пол Шеер

Музыка: Дэвид Ньюман