Мирай из будущего
Режиссер:Мамору Хосода
Жанры: Анимация, Фэнтези, Приключения, Драма.
Жанры: Анимация, Фэнтези, Приключения, Драма.
Мальчик Кун наслаждается беззаботным детством, пока на свет не появляется его маленькая сестра Мирай. Кун очень ревнует родителей к ней, так как младенец притягивает к себе все их внимание. Он часто прячется на заднем дворе дома, где растет магическое семейное дерево. Внезапно Кун оказывается в фантастическом мире, где переплелись настоящее, прошлое и будущее. Один за другим он встречает своих родственников из разных времен: маму он видит маленькой девочкой, прадедушку – сильным юношей, а свою младшую сестру – тинейджером. Благодаря этим невероятным приключениям, Кун открывает для себя новый мир.
Продолжительность:98 мин
Сценарий:Мамору Хосода
В ролях:Ребекка Холл, Джон Чо, Дэниэл Дэ Ким, Криспин Фриман, Стефани Ше, Кодзи Якусё, Майкл Синтерниклаас, Эрин Фицджералд, Масахару Фукуяма, Джо Томас
Музыка:Масакацу Такаги
В ролях:Ребекка Холл, Джон Чо, Дэниэл Дэ Ким, Криспин Фриман, Стефани Ше, Кодзи Якусё, Майкл Синтерниклаас, Эрин Фицджералд, Масахару Фукуяма, Джо Томас
Музыка:Масакацу Такаги
Производство:Япония
Ограничения:6+
Дата релиза:31 января 2019
Ограничения:6+
Дата релиза:31 января 2019
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