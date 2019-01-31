Мирай из будущего

Режиссер: Мамору Хосода

Жанры: Анимация, Фэнтези, Приключения, Драма.

Мальчик Кун наслаждается беззаботным детством, пока на свет не появляется его маленькая сестра Мирай. Кун очень ревнует родителей к ней, так как младенец притягивает к себе все их внимание. Он часто прячется на заднем дворе дома, где растет магическое семейное дерево. Внезапно Кун оказывается в фантастическом мире, где переплелись настоящее, прошлое и будущее. Один за другим он встречает своих родственников из разных времен: маму он видит маленькой девочкой, прадедушку – сильным юношей, а свою младшую сестру – тинейджером. Благодаря этим невероятным приключениям, Кун открывает для себя новый мир.

Продолжительность: 98 мин

Сценарий: Мамору Хосода

В ролях: Ребекка Холл, Джон Чо, Дэниэл Дэ Ким, Криспин Фриман, Стефани Ше, Кодзи Якусё, Майкл Синтерниклаас, Эрин Фицджералд, Масахару Фукуяма, Джо Томас

Музыка: Масакацу Такаги