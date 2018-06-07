Мир Юрского периода-2

Режиссер: Хуан Антонио Байона

Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения.

После разрушения «Парка Юрского периода» выжившие динозавры поселились на острове Исла Нублар. Но без людей все далеко не так спокойно, как могло бы показаться. Основатели парка приняли решение построить его, несмотря на активный вулкан, расположенный в сердце острова. Вулкан пробудился и рискует потопить остров в лаве. Управляющая парка Клэр Дэринг уговаривает дрессировщика Оуэна Грэди вернуться в бывший парк и спасти динозавров от неминуемой гибели.

Сценарий: Колин Треворроу, Дерек Коннолли, Майкл Крайтон

В ролях: Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, Джефф Голдблюм, Тед Левайн, Джеймс Кромуэлл, Тоби Джонс, Б.Д. Вонг, Рейф Сполл, Камиль Лемешевский, Даниэлла Пинеда

Музыка: Майкл Джаккино