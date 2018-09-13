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Мир принадлежит тебе

Режиссер:Ромен Гаврас
Жанры: Комедия, Криминал.

Криминальный талант он унаследовал от гламурной матери, изящно опустошающей лучшие бутики Франции, страстно увлекающейся азартными играми и искусно манипулирующей всеми вокруг, и отца, который не так давно наводил шороху на весь Париж. Но молодой человек мечтает о легальном бизнесе и спокойной жизни на берегу океана с любимой девушкой. Правда, чтобы провернуть последнюю грандиозную аферу, ему все-таки придется обратиться за помощью к маме и папе…

Продолжительность:100 мин
Сценарий:Карим Букерша, Ноэ Дебре, Ромен Гаврас
В ролях:Карим Леклу, Изабель Аджани, Венсан Кассель, Улайя Амамра, Франсуа Дамиенс, Филипп Катрин, Сэм СпруэллЮ Gabby Rose, Софиан Каммес, Mounir Amamra
Музыка:Себастьен Акчоте, Jamie XX
Производство:Франция
Ограничения:18+
Дата релиза:13 сентября 2018
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Мираж СинемаКинозал №3
12 сентября
20:00 ( р.)

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