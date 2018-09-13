Мир принадлежит тебе

Режиссер: Ромен Гаврас

Жанры: Комедия, Криминал.

Криминальный талант он унаследовал от гламурной матери, изящно опустошающей лучшие бутики Франции, страстно увлекающейся азартными играми и искусно манипулирующей всеми вокруг, и отца, который не так давно наводил шороху на весь Париж. Но молодой человек мечтает о легальном бизнесе и спокойной жизни на берегу океана с любимой девушкой. Правда, чтобы провернуть последнюю грандиозную аферу, ему все-таки придется обратиться за помощью к маме и папе…

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Карим Букерша, Ноэ Дебре, Ромен Гаврас

В ролях: Карим Леклу, Изабель Аджани, Венсан Кассель, Улайя Амамра, Франсуа Дамиенс, Филипп Катрин, Сэм СпруэллЮ Gabby Rose, Софиан Каммес, Mounir Amamra

Музыка: Себастьен Акчоте, Jamie XX