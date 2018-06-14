Мир будущего
Режиссер:Джеймс Франко, Брюс Тьерри Чунг
Жанры: Фантастика.
Жанры: Фантастика.
Мир после Апокалипсиса. Группы выживших борются за выживание. Молодой принц и его робот-питомец отправляются в путешествие по смертельно опасным пустошам, чтобы отыскать медикаменты для больной матери. По дороге они встречают девушку, обладающую необыкновенными способностями.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Джереми Чунг, Джей Дэвис, Брюс Тьерри Чунг
В ролях:Джеймс Франко, Сьюки Уотерхаус, Джеффри Уолберг, Маргарита Левиева, Снуп Догг, Твин Шадоу, Метод Мэн, Люси Лью, Милла Йовович, Кармен Ардженциано
Музыка:Toydrum
В ролях:Джеймс Франко, Сьюки Уотерхаус, Джеффри Уолберг, Маргарита Левиева, Снуп Догг, Твин Шадоу, Метод Мэн, Люси Лью, Милла Йовович, Кармен Ардженциано
Музыка:Toydrum
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:14 июня 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:14 июня 2018
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