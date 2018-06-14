Мир будущего

Режиссер: Джеймс Франко, Брюс Тьерри Чунг

Жанры: Фантастика.

Мир после Апокалипсиса. Группы выживших борются за выживание. Молодой принц и его робот-питомец отправляются в путешествие по смертельно опасным пустошам, чтобы отыскать медикаменты для больной матери. По дороге они встречают девушку, обладающую необыкновенными способностями.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Джереми Чунг, Джей Дэвис, Брюс Тьерри Чунг

В ролях: Джеймс Франко, Сьюки Уотерхаус, Джеффри Уолберг, Маргарита Левиева, Снуп Догг, Твин Шадоу, Метод Мэн, Люси Лью, Милла Йовович, Кармен Ардженциано

Музыка: Toydrum