Министр
Режиссер:Джорджио Амато
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Франко Луччи, предприниматель на грани банкротства, видит единственную возможность сохранить бизнес: обратиться за помощью к итальянскому министру, своему давнему приятелю. Он приглашает его на званый ужин, и все должно быть идеально: лучшее вино, крупная взятка и очаровательная девушка, готовая лечь с министром в постель. Девушку должен найти Микеле, шурин героя. И он находит… но совсем не ту, которую все ожидали увидеть. Кажется, из-за девушки планы Франко под угрозой.
Продолжительность:99 мин
Сценарий:Джорджио Амато
В ролях:Джанмарко Тоньяцци, Алессия Барела, Эдоардо Пеше, Ира Фронтен, Джорджио Амато, Фортунато Серлино, Нино Д’Агата, Джанлука Д’Эрколе, Алессио Де Персио, Джулия Ди Килио
Музыка:Эудженио Вицедомини
В ролях:Джанмарко Тоньяцци, Алессия Барела, Эдоардо Пеше, Ира Фронтен, Джорджио Амато, Фортунато Серлино, Нино Д’Агата, Джанлука Д’Эрколе, Алессио Де Персио, Джулия Ди Килио
Музыка:Эудженио Вицедомини
Производство:Италия
Ограничения:18+
Дата релиза:14 сентября 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:14 сентября 2017
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