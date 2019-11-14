Мидуэй
Режиссер:Роланд Эммерих
Жанры: Боевик, Драма, Военный, История.
Жанры: Боевик, Драма, Военный, История.
История одного из самых масштабных и стратегически важных морских сражений на Тихом океане Второй мировой войны. В июне 1942 года американский флот под командованием адмирала Честера Нимица одержал победу над японцами в сражении у атолла Мидуэй, что стало ключевым моментом в Тихоокеанской войне.
Продолжительность:138 мин
Сценарий:Уэс Туки
В ролях:Эд Скрейн, Патрик Уилсон, Вуди Харрельсон, Люк Эванс, Мэнди Мур, Люк Клеинтенк Деннис Куэйд, Аарон Экхарт, Киан Джонсон, Ник Джонас
Музыка:Харальд Клозер, Томас Ванкер
В ролях:Эд Скрейн, Патрик Уилсон, Вуди Харрельсон, Люк Эванс, Мэнди Мур, Люк Клеинтенк Деннис Куэйд, Аарон Экхарт, Киан Джонсон, Ник Джонас
Музыка:Харальд Клозер, Томас Ванкер
Производство:Китай, США
Ограничения:16+
Дата релиза:14 ноября 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:14 ноября 2019
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