Мидуэй

Режиссер: Роланд Эммерих

Жанры: Боевик, Драма, Военный, История.

История одного из самых масштабных и стратегически важных морских сражений на Тихом океане Второй мировой войны. В июне 1942 года американский флот под командованием адмирала Честера Нимица одержал победу над японцами в сражении у атолла Мидуэй, что стало ключевым моментом в Тихоокеанской войне.

Продолжительность: 138 мин

Сценарий: Уэс Туки

В ролях: Эд Скрейн, Патрик Уилсон, Вуди Харрельсон, Люк Эванс, Мэнди Мур, Люк Клеинтенк Деннис Куэйд, Аарон Экхарт, Киан Джонсон, Ник Джонас

Музыка: Харальд Клозер, Томас Ванкер