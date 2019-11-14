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Мидуэй

Режиссер:Роланд Эммерих
Жанры: Боевик, Драма, Военный, История.

История одного из самых масштабных и стратегически важных морских сражений на Тихом океане Второй мировой войны. В июне 1942 года американский флот под командованием адмирала Честера Нимица одержал победу над японцами в сражении у атолла Мидуэй, что стало ключевым моментом в Тихоокеанской войне.

Продолжительность:138 мин
Сценарий:Уэс Туки
В ролях:Эд Скрейн, Патрик Уилсон, Вуди Харрельсон, Люк Эванс, Мэнди Мур, Люк Клеинтенк Деннис Куэйд, Аарон Экхарт, Киан Джонсон, Ник Джонас
Музыка:Харальд Клозер, Томас Ванкер
Производство:Китай, США
Ограничения:16+
Дата релиза:14 ноября 2019
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Мираж СинемаКинозал №4
c 14 по 17 ноября
21:10 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 14 по 15 ноября
10:35 (150 р.)
23:40 (250 р.)
c 16 по 17 ноября
10:35 (200 р.)
23:40 (250 р.)
Северное сияниеБордовый зал
c 14 по 15 ноября
13:30 (300)
23:30 (300)
c 16 по 17 ноября
13:30 (390)
23:30 (300)
c 18 по 20 ноября
13:30 (200)
23:30 (200)
Северное сияниеСиний зал
c 14 по 15 ноября
14:50 (300)
17:25 (350)
20:00 (350)
c 16 по 17 ноября
14:50 (350)
17:25 (350)
20:00 (350)
c 18 по 20 ноября
14:50 (150)
17:25 (250)
20:00 (250)
Северное сияниеКрасный зал
c 14 по 17 ноября
10:45 (300)
c 18 по 20 ноября
10:45 (200)

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