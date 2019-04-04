Миа и белый лев
Режиссер:Жиль де Мэтр
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
Миа вместе с семьей переезжает в Южную Африку из Лондона, где ее родители покупают ферму по разведению львов. Девочку ничего не радует на новом месте, ей хочется вернуться в Лондон, где остались ее друзья и беззаботная подростковая жизнь. Но внезапно на нее сваливается забота о маленьком белом львенке по имени Чарли, который остался без родителей. И вся ее жизнь круто меняется… Они становятся неразлучны, пока однажды Миа не узнает, что ее другу грозит серьезная опасность. Тогда она решает сбежать и найти для Чарли новый дом, где он будет счастлив и свободен.
Продолжительность:98 мин
Сценарий:Прюне де Мэтр, Уильям Дэвис, Жиль де Мэтр
В ролях:Даниа Де Вилье, Мелани Лоран, Лэнгли Кирквуд, Райан Мак Леннан, Лайонел Ньютон, Лиллиэн Дюбэ, Брэндон Оре, Пол Дэвис, Эшли Харви, Тесса Джуббер
Музыка:Арман Амар
В ролях:Даниа Де Вилье, Мелани Лоран, Лэнгли Кирквуд, Райан Мак Леннан, Лайонел Ньютон, Лиллиэн Дюбэ, Брэндон Оре, Пол Дэвис, Эшли Харви, Тесса Джуббер
Музыка:Арман Амар
Производство:Франция, Германия, ЮАР
Ограничения:6+
Дата релиза:04 апреля 2019
Ограничения:6+
Дата релиза:04 апреля 2019
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