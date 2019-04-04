Миа и белый лев

Режиссер: Жиль де Мэтр

Жанры: Драма.

Миа вместе с семьей переезжает в Южную Африку из Лондона, где ее родители покупают ферму по разведению львов. Девочку ничего не радует на новом месте, ей хочется вернуться в Лондон, где остались ее друзья и беззаботная подростковая жизнь. Но внезапно на нее сваливается забота о маленьком белом львенке по имени Чарли, который остался без родителей. И вся ее жизнь круто меняется… Они становятся неразлучны, пока однажды Миа не узнает, что ее другу грозит серьезная опасность. Тогда она решает сбежать и найти для Чарли новый дом, где он будет счастлив и свободен.

Продолжительность: 98 мин

Сценарий: Прюне де Мэтр, Уильям Дэвис, Жиль де Мэтр

В ролях: Даниа Де Вилье, Мелани Лоран, Лэнгли Кирквуд, Райан Мак Леннан, Лайонел Ньютон, Лиллиэн Дюбэ, Брэндон Оре, Пол Дэвис, Эшли Харви, Тесса Джуббер

Музыка: Арман Амар