Между нами горы

Режиссер: Хани Абу-Ассад

Жанры: Боевик, Триллер, Драма, Мелодрама, Приключения.

Бен и Алекс, уцелевшие после авиакатастрофы, должны найти общий язык, чтобы выжить в экстремальных условиях далеких заснеженных гор. Когда они понимают, что на помощь к ним никто не придет, они вынуждены отправиться в опасный путь длиной в сотни километров. В борьбе за жизнь между двумя еще вчера незнакомыми людьми неожиданно возникает притяжение.

Продолжительность: 103 мин

Сценарий: Дж. Миллс Гудло, Крис Вайц, Чарльз Мартин

В ролях: Идрис Эльба, Кейт Уинслет, Бо Бриджес, Дермот Малруни, Линда Соренсон, Винсент Гэйл, Марси Т. Хаус, Dania Nassar, Ли Мадждуб, Андрес Джозеф

Музыка: Рамин Джавади