Между нами горы
Режиссер:Хани Абу-Ассад
Жанры: Боевик, Триллер, Драма, Мелодрама, Приключения.
Жанры: Боевик, Триллер, Драма, Мелодрама, Приключения.
Бен и Алекс, уцелевшие после авиакатастрофы, должны найти общий язык, чтобы выжить в экстремальных условиях далеких заснеженных гор. Когда они понимают, что на помощь к ним никто не придет, они вынуждены отправиться в опасный путь длиной в сотни километров. В борьбе за жизнь между двумя еще вчера незнакомыми людьми неожиданно возникает притяжение.
Продолжительность:103 мин
Сценарий:Дж. Миллс Гудло, Крис Вайц, Чарльз Мартин
В ролях:Идрис Эльба, Кейт Уинслет, Бо Бриджес, Дермот Малруни, Линда Соренсон, Винсент Гэйл, Марси Т. Хаус, Dania Nassar, Ли Мадждуб, Андрес Джозеф
Музыка:Рамин Джавади
В ролях:Идрис Эльба, Кейт Уинслет, Бо Бриджес, Дермот Малруни, Линда Соренсон, Винсент Гэйл, Марси Т. Хаус, Dania Nassar, Ли Мадждуб, Андрес Джозеф
Музыка:Рамин Джавади
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:05 октября 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:05 октября 2017
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