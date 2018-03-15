Между нами, девочками

Режиссер: Кристина Коменчини

Жанры: Комедия.

Лучия и Мария дружат со школы. Они разные настолько, что не могут друг без друга. Лучия — правильная и строгая, Мария — яркая и позитивная. И в отношениях с мужчинами то же: Лучия поставила крест на личной жизни после неудачного замужества, а Мария готова пустить в свою постель первого встречного. Все меняется, когда в жизни подруг появляется 19-летний Лука. Картина раскрывает все грани женской дружбы, переворачивая с ног на голову привычный ход вещей.

Продолжительность: 93 мин

Сценарий: Джулия Календа, Кристина Коменчини, Паола Кортеллези

В ролях: Паола Кортеллези, Микаэла Рамаццотти, Эдуардо Вальдарнини, Элеонора Данко, Кьяра Скалисе

Музыка: Андреа Фарри