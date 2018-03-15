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Между нами, девочками

Режиссер:Кристина Коменчини
Жанры: Комедия.

Лучия и Мария дружат со школы. Они разные настолько, что не могут друг без друга. Лучия — правильная и строгая, Мария — яркая и позитивная. И в отношениях с мужчинами то же: Лучия поставила крест на личной жизни после неудачного замужества, а Мария готова пустить в свою постель первого встречного. Все меняется, когда в жизни подруг появляется 19-летний Лука. Картина раскрывает все грани женской дружбы, переворачивая с ног на голову привычный ход вещей.

Продолжительность:93 мин
Сценарий:Джулия Календа, Кристина Коменчини, Паола Кортеллези
В ролях:Паола Кортеллези, Микаэла Рамаццотти, Эдуардо Вальдарнини, Элеонора Данко, Кьяра Скалисе
Музыка:Андреа Фарри
Производство:Италия
Ограничения:16+
Дата релиза:15 марта 2018
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Одиссея Трансильвания-холл
c 29 марта по 4 апреля
18:00 (150 р.)
19:45 (150 р.)

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