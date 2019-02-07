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Месть Лиззи Борден

Режиссер:Крэйг Уилльям Макнейлл
Жанры: Триллер, Драма, Криминал, Детектив, Биография.

4 августа 1892 года усадьба состоятельной семьи Борден огласилась дикими криками. Служанка обнаружила изуродованные и окровавленные тела главы семейства и его жены. Кто-то нанес супружеской паре десятки зверских ударов топором. Следов ограбления не нашли, и основной подозреваемой стала девушка, чьи отец и мачеха были убиты с поразительной жестокостью. Расследование этого преступления вылилось в одно из самых известных и невероятных дел в истории американской криминалистики, в легенду о насилии и мести, о тайной и запретной страсти.

Продолжительность:105 мин
Сценарий:Bryce Kass
В ролях:Кристен Стюарт, Хлоя Севиньи, Ким Диккенс, Фиона Шоу, Дэнис О’Хэр, Джефф Перри, Джейми Шеридан, Тара Окс, Джэй Хьюджули, Дэрин Купер
Музыка:Джефф Руссо
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:07 февраля 2019
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Северное сияниеСиний зал
c 7 по 10 февраля
22:20 (300)
c 11 по 13 февраля
22:20 (200)
Северное сияниеОранжевый зал
c 7 по 8 февраля
15:55 (300)
c 9 по 10 февраля
15:55 (390)
c 11 по 13 февраля
15:55 (200)

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