Месть Лиззи Борден

Режиссер: Крэйг Уилльям Макнейлл

Жанры: Триллер, Драма, Криминал, Детектив, Биография.

4 августа 1892 года усадьба состоятельной семьи Борден огласилась дикими криками. Служанка обнаружила изуродованные и окровавленные тела главы семейства и его жены. Кто-то нанес супружеской паре десятки зверских ударов топором. Следов ограбления не нашли, и основной подозреваемой стала девушка, чьи отец и мачеха были убиты с поразительной жестокостью. Расследование этого преступления вылилось в одно из самых известных и невероятных дел в истории американской криминалистики, в легенду о насилии и мести, о тайной и запретной страсти.

Продолжительность: 105 мин

Сценарий: Bryce Kass

В ролях: Кристен Стюарт, Хлоя Севиньи, Ким Диккенс, Фиона Шоу, Дэнис О’Хэр, Джефф Перри, Джейми Шеридан, Тара Окс, Джэй Хьюджули, Дэрин Купер

Музыка: Джефф Руссо