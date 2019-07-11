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Мертвые не умирают

Режиссер:Джим Джармуш
Жанры: Ужасы, Фэнтези, Комедия.

В маленьком американском городке что-то пошло не так. День наступает ночью, домашние животные убегают в лес, по радио играет одна и та же песня. Ученые, как обычно, не могут ничего толком объяснить. Хотя даже обывателю давно понятно, что это – предвестники зомби-апокалипсиса. И жители города как никогда готовы побороться за свою плоть!

Продолжительность:104 мин
Сценарий:Джим Джармуш
В ролях:Адам Драйвер, Билл Мюррей, Хлоя Севиньи, Тильда Суинтон, Стив Бушеми, Селена Гомес, RZA, Том Уэйтс, Эстер Балинт, Дэнни Гловер
Производство:США, Швеция
Ограничения:18+
Дата релиза:11 июля 2019
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Северное сияниеКрасный зал
c 11 по 14 июля
21:40 (390)
c 15 по 17 июля
21:40 (250)
Мираж СинемаКинозал №4
c 11 по 14 июля
15:40 (300 р.)
20:05 (300 р.)
22:10 (300 р.)
00:15 (150 р.)
Северное сияниеЖёлтый зал
14 июля
11:00 (300)
15:35 (390)
20:10 (390)
c 15 по 17 июля
11:00 (200)
15:35 (200)
20:10 (250)

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