Мертвые не умирают
Режиссер:Джим Джармуш
Жанры: Ужасы, Фэнтези, Комедия.
Жанры: Ужасы, Фэнтези, Комедия.
В маленьком американском городке что-то пошло не так. День наступает ночью, домашние животные убегают в лес, по радио играет одна и та же песня. Ученые, как обычно, не могут ничего толком объяснить. Хотя даже обывателю давно понятно, что это – предвестники зомби-апокалипсиса. И жители города как никогда готовы побороться за свою плоть!
Продолжительность:104 мин
Сценарий:Джим Джармуш
В ролях:Адам Драйвер, Билл Мюррей, Хлоя Севиньи, Тильда Суинтон, Стив Бушеми, Селена Гомес, RZA, Том Уэйтс, Эстер Балинт, Дэнни Гловер
В ролях:Адам Драйвер, Билл Мюррей, Хлоя Севиньи, Тильда Суинтон, Стив Бушеми, Селена Гомес, RZA, Том Уэйтс, Эстер Балинт, Дэнни Гловер
Производство:США, Швеция
Ограничения:18+
Дата релиза:11 июля 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:11 июля 2019
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