Мертвые не умирают

Режиссер: Джим Джармуш

Жанры: Ужасы, Фэнтези, Комедия.

В маленьком американском городке что-то пошло не так. День наступает ночью, домашние животные убегают в лес, по радио играет одна и та же песня. Ученые, как обычно, не могут ничего толком объяснить. Хотя даже обывателю давно понятно, что это – предвестники зомби-апокалипсиса. И жители города как никогда готовы побороться за свою плоть!

Продолжительность: 104 мин

Сценарий: Джим Джармуш

В ролях: Адам Драйвер, Билл Мюррей, Хлоя Севиньи, Тильда Суинтон, Стив Бушеми, Селена Гомес, RZA, Том Уэйтс, Эстер Балинт, Дэнни Гловер

