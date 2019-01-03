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Мэри Поппинс возвращается

Режиссер:Роб Маршалл
Жанры: Мюзикл, Фэнтези, Комедия.

Лондон, 1930-е годы. Уже взрослых Джейн и Майкл Бэнксов навещает их старая няня Мэри Поппинс. Она вновь приносит магию в их дом и помогает Бэнксам обрести радость и покой, которого им так не хватало. Но в тайне от остальных Мэри переживает личную потерю.

Продолжительность:130 мин
Сценарий:Дэвид Маги, Роб Маршалл, Джон ДеЛюка
В ролях:Эмили Блант, Лин-Мануэль Миранда, Бен Уишоу, Эмили Мортимер, Пикси Дейви, Натаниэль Сале, Джоэль Доусон, Джули Уолтерс, Мэрил Стрип, Колин Фёрт
Музыка:Марк Шэймен
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:03 января 2019
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Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 3 по 8 января
12:30 (600 р.)
15:00 (800 р.)
9 января
12:30 (400 р.)
15:00 (600 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 3 по 8 января
22:30 (1000 р.)
9 января
22:30 (800 р.)
Северное сияниеДетский зал
c 3 по 8 января
20:30 (350)
9 января
20:30 (250)
Северное сияниеПремьер зал
c 4 по 8 января
13:00 (390)
18:15 (390)
9 января
13:00 (300)
18:15 (350)
c 10 по 16 января
10:20 (200)
15:25 (300)
20:40 (350)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 4 по 8 января
14:45 (390)
19:10 (390)
9 января
14:45 (200)
19:10 (250)
Мираж СинемаКинозал №1
c 4 по 6 января
11:00 (200 р.)
13:30 (300 р.)
16:00 (300 р.)
21:15 (300 р.)
c 7 по 8 января
11:00 (200 р.)
13:30 (300 р.)
16:00 (300 р.)
18:30 (300 р.)
21:00 (300 р.)
9 января
11:00 (150 р.)
13:30 (200 р.)
16:00 (200 р.)
18:30 (250 р.)
21:00 (250 р.)
Северное сияниеБордовый зал
c 4 по 8 января
10:40 (300)
15:55 (390)
9 января
10:40 (200)
15:55 (200)
Северное сияниеОранжевый зал
c 10 по 11 января
13:25 (200)
17:45 (250)
c 12 по 13 января
13:25 (300)
17:45 (300)
c 14 по 16 января
13:25 (200)
17:45 (250)
Северное сияниеКрасный зал
c 10 по 11 января
11:20 (200)
19:35 (250)
c 12 по 13 января
11:20 (200)
19:35 (300)
c 14 по 16 января
11:20 (200)
19:35 (250)

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