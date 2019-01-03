Мэри Поппинс возвращается
Режиссер:Роб Маршалл
Жанры: Мюзикл, Фэнтези, Комедия.
Жанры: Мюзикл, Фэнтези, Комедия.
Лондон, 1930-е годы. Уже взрослых Джейн и Майкл Бэнксов навещает их старая няня Мэри Поппинс. Она вновь приносит магию в их дом и помогает Бэнксам обрести радость и покой, которого им так не хватало. Но в тайне от остальных Мэри переживает личную потерю.
Продолжительность:130 мин
Сценарий:Дэвид Маги, Роб Маршалл, Джон ДеЛюка
В ролях:Эмили Блант, Лин-Мануэль Миранда, Бен Уишоу, Эмили Мортимер, Пикси Дейви, Натаниэль Сале, Джоэль Доусон, Джули Уолтерс, Мэрил Стрип, Колин Фёрт
Музыка:Марк Шэймен
В ролях:Эмили Блант, Лин-Мануэль Миранда, Бен Уишоу, Эмили Мортимер, Пикси Дейви, Натаниэль Сале, Джоэль Доусон, Джули Уолтерс, Мэрил Стрип, Колин Фёрт
Музыка:Марк Шэймен
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:03 января 2019
Ограничения:6+
Дата релиза:03 января 2019
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