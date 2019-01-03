Мэри Поппинс возвращается

Режиссер: Роб Маршалл

Жанры: Мюзикл, Фэнтези, Комедия.

Лондон, 1930-е годы. Уже взрослых Джейн и Майкл Бэнксов навещает их старая няня Мэри Поппинс. Она вновь приносит магию в их дом и помогает Бэнксам обрести радость и покой, которого им так не хватало. Но в тайне от остальных Мэри переживает личную потерю.

Продолжительность: 130 мин

Сценарий: Дэвид Маги, Роб Маршалл, Джон ДеЛюка

В ролях: Эмили Блант, Лин-Мануэль Миранда, Бен Уишоу, Эмили Мортимер, Пикси Дейви, Натаниэль Сале, Джоэль Доусон, Джули Уолтерс, Мэрил Стрип, Колин Фёрт

Музыка: Марк Шэймен