Мэнди
Режиссер:Панос Косматос
Жанры: Ужасы, Триллер, Боевик.
Жанры: Ужасы, Триллер, Боевик.
1983 год. Дровосек Ред с подругой Мэнди мирно живёт в живописном лесу рядом с озером. Ничего удивительного, но в лесу поселилось зло – религиозный культ в компании с адской байкерской бандой. Как не вовремя пошла Мэнди прогуляться в лесу, где и приглянулась зловещему лидеру культа Иеремие. Тот приказывает байкерам похитить девушку, накачивает её наркотиками и предаёт ритуальному сожжению. И не оставляет выбора дровосеку Реду, кроме как встать на тропу мести.
Продолжительность:121 мин
Сценарий:Панос Косматос, Аарон Стюарт-Ан, Крис «Каспер» Келли
В ролях:Николас Кейдж, Андреа Райзборо, Лайнас Роуч, Нед Деннехи, Олуэн Фуэр, Ричард Брэйк, Билл Дьюк, Лайн Пийе, Клеман Баронне, Алексис Жюльмон
Музыка:Йохан Йоханнссон
В ролях:Николас Кейдж, Андреа Райзборо, Лайнас Роуч, Нед Деннехи, Олуэн Фуэр, Ричард Брэйк, Билл Дьюк, Лайн Пийе, Клеман Баронне, Алексис Жюльмон
Музыка:Йохан Йоханнссон
Производство:Бельгия, США
Ограничения:18+
Дата релиза:11 октября 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:11 октября 2018
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