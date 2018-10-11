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Мэнди

Режиссер:Панос Косматос
Жанры: Ужасы, Триллер, Боевик.

1983 год. Дровосек Ред с подругой Мэнди мирно живёт в живописном лесу рядом с озером. Ничего удивительного, но в лесу поселилось зло – религиозный культ в компании с адской байкерской бандой. Как не вовремя пошла Мэнди прогуляться в лесу, где и приглянулась зловещему лидеру культа Иеремие. Тот приказывает байкерам похитить девушку, накачивает её наркотиками и предаёт ритуальному сожжению. И не оставляет выбора дровосеку Реду, кроме как встать на тропу мести.

Продолжительность:121 мин
Сценарий:Панос Косматос, Аарон Стюарт-Ан, Крис «Каспер» Келли
В ролях:Николас Кейдж, Андреа Райзборо, Лайнас Роуч, Нед Деннехи, Олуэн Фуэр, Ричард Брэйк, Билл Дьюк, Лайн Пийе, Клеман Баронне, Алексис Жюльмон
Музыка:Йохан Йоханнссон
Производство:Бельгия, США
Ограничения:18+
Дата релиза:11 октября 2018
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Северное сияниеЖёлтый зал
c 11 по 14 октября
20:45 (390)
c 15 по 17 октября
20:45 (250)
Мираж СинемаКинозал №1
c 11 по 14 октября
00:05 (250 р.)
Северное сияниеОранжевый зал
c 11 по 14 октября
23:55 (300)
c 15 по 17 октября
23:55 (200)
Мираж СинемаКинозал №5
c 11 по 14 октября
15:35 (300 р.)
АврораОсновной зал
c 13 по 14 октября
18:55 (250)
23:25 (200)
c 15 по 17 октября
18:55 (200)
23:25 (150)

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