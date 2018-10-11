Мэнди

Режиссер: Панос Косматос

Жанры: Ужасы, Триллер, Боевик.

1983 год. Дровосек Ред с подругой Мэнди мирно живёт в живописном лесу рядом с озером. Ничего удивительного, но в лесу поселилось зло – религиозный культ в компании с адской байкерской бандой. Как не вовремя пошла Мэнди прогуляться в лесу, где и приглянулась зловещему лидеру культа Иеремие. Тот приказывает байкерам похитить девушку, накачивает её наркотиками и предаёт ритуальному сожжению. И не оставляет выбора дровосеку Реду, кроме как встать на тропу мести.

Продолжительность: 121 мин

Сценарий: Панос Косматос, Аарон Стюарт-Ан, Крис «Каспер» Келли

В ролях: Николас Кейдж, Андреа Райзборо, Лайнас Роуч, Нед Деннехи, Олуэн Фуэр, Ричард Брэйк, Билл Дьюк, Лайн Пийе, Клеман Баронне, Алексис Жюльмон

Музыка: Йохан Йоханнссон