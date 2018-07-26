143721

Мектуб, моя любовь

Режиссер:Абделатиф Кешиш
Жанры: Мелодрама, Комедия.

Жаркое лето на юге Франции. Молодой сценарист Амин возвращается на время летних каникул домой, на побережье Лионского залива. Кузены, кузины, друзья, студентки из Ниццы – все здесь утоляют жажду, танцуют, купаются в море, сплетничают, ревнуют и занимаются любовью. Офелия любит Тони, но обручена с Клеманом. Шарлотта тоже любит Тони, Тони любит женщин, как и Селин, но Селин больше любит отвязные вечеринки. Вслед за этими безрассудными и разгоряченными телами Амин пускается на поиски любви, вдохновения, а если повезет – и судьбы.

Продолжительность:175 мин
Сценарий:Абделатиф Кешиш, Галия Лакруа, Франсуа Бегодо
В ролях:Шаин Бумедин, Офели Бо, Салим Кешьюш, Лу Люттио, Алексия Шандар, Афсиа Эрзи, Делинда Кешиш, Камел Саади, Хатика Карауи, Мелинда Эласфур
Производство:Франция, Италия
Ограничения:18+
Дата релиза:26 июля 2018
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 26 по 29 июля
22:30 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 26 по 27 июля
12:30 (150 р.)
c 28 по 29 июля
12:30 (200 р.)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?