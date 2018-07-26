Мектуб, моя любовь

Режиссер: Абделатиф Кешиш

Жанры: Мелодрама, Комедия.

Жаркое лето на юге Франции. Молодой сценарист Амин возвращается на время летних каникул домой, на побережье Лионского залива. Кузены, кузины, друзья, студентки из Ниццы – все здесь утоляют жажду, танцуют, купаются в море, сплетничают, ревнуют и занимаются любовью. Офелия любит Тони, но обручена с Клеманом. Шарлотта тоже любит Тони, Тони любит женщин, как и Селин, но Селин больше любит отвязные вечеринки. Вслед за этими безрассудными и разгоряченными телами Амин пускается на поиски любви, вдохновения, а если повезет – и судьбы.

Продолжительность: 175 мин

Сценарий: Абделатиф Кешиш, Галия Лакруа, Франсуа Бегодо

В ролях: Шаин Бумедин, Офели Бо, Салим Кешьюш, Лу Люттио, Алексия Шандар, Афсиа Эрзи, Делинда Кешиш, Камел Саади, Хатика Карауи, Мелинда Эласфур

