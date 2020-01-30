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Мегащенки Могучие Лапы и сказка о двух Неллах

Режиссер:Уильям Гордон, Пол Мэдден, Чарльз Е. Бастьен
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

В новом выпуске «Nick Jr. в кино» Леди-Сорока снова берётся за старое, но на этот раз мегаблизнецы подготовили неожиданный трюк. Мэр Хамдингер наконец-то получает суперспособности, но это оборачивается гигантской КОТОстрофой! Теперь мегащенкам предстоит спасти его от собственных мегасил!

А в замке Каслхэйвена все заняты подготовкой ко дню рождения короля. Нелла вместе с Райли и Тринкет отправляется в путешествие за светящимся фруктом — это особый ингредиент для праздничного торта. А ещё, отважная принцесса приготовила костюмированную вечеринку для своих друзей. Но что случится, если на празднике окажется две Неллы?

Продолжительность:46 мин
Сценарий:Эндрю Герда, Стивен Салливан
Производство:США, Канада
Ограничения:0+
Дата релиза:30 января 2020
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