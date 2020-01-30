Мегащенки Могучие Лапы и сказка о двух Неллах

Режиссер: Уильям Гордон, Пол Мэдден, Чарльз Е. Бастьен

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям.

В новом выпуске «Nick Jr. в кино» Леди-Сорока снова берётся за старое, но на этот раз мегаблизнецы подготовили неожиданный трюк. Мэр Хамдингер наконец-то получает суперспособности, но это оборачивается гигантской КОТОстрофой! Теперь мегащенкам предстоит спасти его от собственных мегасил!

А в замке Каслхэйвена все заняты подготовкой ко дню рождения короля. Нелла вместе с Райли и Тринкет отправляется в путешествие за светящимся фруктом — это особый ингредиент для праздничного торта. А ещё, отважная принцесса приготовила костюмированную вечеринку для своих друзей. Но что случится, если на празднике окажется две Неллы?

Продолжительность: 46 мин

Сценарий: Эндрю Герда, Стивен Салливан

