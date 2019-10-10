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Мегащенки и Шиммер и Шайн

Режиссер:Дэвид Нотт, Кэрри-Энн Андерсон, Чарльз Е. Бастьен
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

Мегащенки в этот раз должны остановить расшалившихся Супер-котят и навести порядок в Бухте Приключений! Также зрителя ждёт волшебная серия о Шиммер и Шайн, в которой герои вместе с Леей и их подружкой драконо-наездницей Фарназ должны добраться до Драконьего Камня и вернуть его.

Продолжительность:46 мин
Сценарий:Робер Ламоро, Мишель Ламоро, Эндрю Герда
В ролях:Ева Белла, Изабелла Крамп, Алина Фоли, Лейси Чаберт, Ди Брэдли Бейкер, Рэйчел Батера, Макс Миттелман
Музыка:Бобби Тахури, Кайл Питерс
Производство:США, Канада
Ограничения:0+
Дата релиза:10 октября 2019
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Мираж СинемаКинозал №2
c 10 по 13 октября
10:30 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №1
c 10 по 11 октября
10:30 (130 р.)
c 12 по 13 октября
10:30 (150 р.)

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