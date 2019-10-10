Мегащенки и Шиммер и Шайн

Режиссер: Дэвид Нотт, Кэрри-Энн Андерсон, Чарльз Е. Бастьен

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям.

Мегащенки в этот раз должны остановить расшалившихся Супер-котят и навести порядок в Бухте Приключений! Также зрителя ждёт волшебная серия о Шиммер и Шайн, в которой герои вместе с Леей и их подружкой драконо-наездницей Фарназ должны добраться до Драконьего Камня и вернуть его.

Продолжительность: 46 мин

Сценарий: Робер Ламоро, Мишель Ламоро, Эндрю Герда

В ролях: Ева Белла, Изабелла Крамп, Алина Фоли, Лейси Чаберт, Ди Брэдли Бейкер, Рэйчел Батера, Макс Миттелман

Музыка: Бобби Тахури, Кайл Питерс