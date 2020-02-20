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Мегащенки Электролапы и Шиммер и Шайн


Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

В Бухте Приключений появляется коварный Копикот, который обладает всеми суперспособностями Мегащенков, но и этого ему мало! Чтобы стать самым сильным в городе, Копикот намерен похитить гигантский метеорит из космоса и построить башню, которая затмит собой Базу Щенячьего патруля.

А Шиммер, Шайн и Лее предстоит новое ответственное задание. Волшебные божьи коровки, исполняющие желания, улетели из дворца принцессы Самиры, и девочки должны вернуть их раньше, чем Зита узнает об их способностях.

Продолжительность:44 мин
Производство:США, Канада
Дата релиза:20 февраля 2020
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ГалактикаЗал 1
c 20 по 23 февраля
10:00 (от 170 Р)
c 24 по 26 февраля
10:00 (от 150 Р)
Мираж СинемаКинозал №5
c 20 по 21 февраля
12:25 (100 р.)
c 22 по 23 февраля
12:25 (150 р.)
Северное сияниеДетский зал
c 21 по 26 февраля
10:30 (150)
13:30 (150)

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