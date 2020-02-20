Мегащенки Электролапы и Шиммер и Шайн



Жанры: Анимация.

Возраст: Детям.

В Бухте Приключений появляется коварный Копикот, который обладает всеми суперспособностями Мегащенков, но и этого ему мало! Чтобы стать самым сильным в городе, Копикот намерен похитить гигантский метеорит из космоса и построить башню, которая затмит собой Базу Щенячьего патруля.

А Шиммер, Шайн и Лее предстоит новое ответственное задание. Волшебные божьи коровки, исполняющие желания, улетели из дворца принцессы Самиры, и девочки должны вернуть их раньше, чем Зита узнает об их способностях.

Продолжительность: 44 мин