Мегащенки Электролапы и Шиммер и Шайн
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
В Бухте Приключений появляется коварный Копикот, который обладает всеми суперспособностями Мегащенков, но и этого ему мало! Чтобы стать самым сильным в городе, Копикот намерен похитить гигантский метеорит из космоса и построить башню, которая затмит собой Базу Щенячьего патруля.
А Шиммер, Шайн и Лее предстоит новое ответственное задание. Волшебные божьи коровки, исполняющие желания, улетели из дворца принцессы Самиры, и девочки должны вернуть их раньше, чем Зита узнает об их способностях.
Продолжительность:44 мин
Производство:США, Канада
Дата релиза:20 февраля 2020
Дата релиза:20 февраля 2020
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