Мег: Монстр глубины

Режиссер: Джон Тёртлтауб

Жанры: Ужасы, Фантастика, Боевик, Триллер.

Глубоководный батискаф, осуществляющий наблюдение в рамках международной программы по изучению подводной жизни, был атакован огромным существом, которое все считали давно вымершим. Неисправный аппарат теперь лежит на дне глубочайшей впадины Тихого океана… с оказавшимся в ловушке экипажем. Их время на исходе. Китайский океанограф-новатор вопреки желанию своей дочери Сюин зовет спасателя-подводника Джонаса Тейлора, чтобы тот помог спасти команду – и океан – от невиданной угрозы – доисторической 23-метровой акулы, мегалодона. Никто и подумать не мог, что много лет назад Тейлор уже сталкивался с этим чудовищным созданием.

Продолжительность: 113 мин

Сценарий: Дин Георгарис, Джон Хобер, Эрих Хобер

В ролях: Руби Роуз, Джейсон Стэйтем, Рэйн Уилсон, Джессика МакНэми, Ли Бинбин, Клифф Кёртис, Роберт Тейлор, Оулавюр Дарри Оулафссон, Маси Ока, Пейдж Кеннеди

Музыка: Гарри Грегсон-Уильямс