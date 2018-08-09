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Мег: Монстр глубины

Режиссер:Джон Тёртлтауб
Жанры: Ужасы, Фантастика, Боевик, Триллер.

Глубоководный батискаф, осуществляющий наблюдение в рамках международной программы по изучению подводной жизни, был атакован огромным существом, которое все считали давно вымершим. Неисправный аппарат теперь лежит на дне глубочайшей впадины Тихого океана… с оказавшимся в ловушке экипажем. Их время на исходе. Китайский океанограф-новатор вопреки желанию своей дочери Сюин зовет спасателя-подводника Джонаса Тейлора, чтобы тот помог спасти команду – и океан – от невиданной угрозы – доисторической 23-метровой акулы, мегалодона. Никто и подумать не мог, что много лет назад Тейлор уже сталкивался с этим чудовищным созданием.

Продолжительность:113 мин
Сценарий:Дин Георгарис, Джон Хобер, Эрих Хобер
В ролях:Руби Роуз, Джейсон Стэйтем, Рэйн Уилсон, Джессика МакНэми, Ли Бинбин, Клифф Кёртис, Роберт Тейлор, Оулавюр Дарри Оулафссон, Маси Ока, Пейдж Кеннеди
Музыка:Гарри Грегсон-Уильямс
Производство:Китай, США
Ограничения:16+
Дата релиза:09 августа 2018
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 9 по 10 августа
13:00 (200)
13:00 (200)
17:10 (240)
19:30 (240)
c 11 по 12 августа
13:00 (240)
17:10 (290)
19:30 (290)
13 августа
13:00 (200)
17:10 (240)
19:30 (240)
14 августа
13:00 (150)
17:10 (150)
19:30 (150)
15 августа
13:00 (200)
17:10 (240)
19:30 (240)
Северное сияниеДетский зал
c 9 по 12 августа
23:55 (300)
c 13 по 15 августа
23:55 (200)
Мираж СинемаКинозал №2
c 9 по 10 августа
10:30 (450 р. в 3D)
12:45 (450 р. в 3D)
15:00 (700 р. в 3D)
17:15 (700 р. в 3D)
19:30 (800 р. в 3D)
21:50 (800 р. в 3D)
00:05 (500 р. в 3D)
c 11 по 12 августа
10:30 (600 р. в 3D)
12:45 (600 р. в 3D)
15:00 (700 р. в 3D)
17:15 (700 р. в 3D)
19:30 (800 р. в 3D)
21:50 (800 р. в 3D)
00:05 (500 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 9 по 10 августа
11:30 (400 р.)
13:45 (800 р. в 3D)
16:00 (800 р.)
18:20 (1000 р. в 3D)
20:40 (1000 р. в 3D)
23:00 (1000 р.)
c 11 по 12 августа
11:30 (600 р.)
13:45 (800 р. в 3D)
16:00 (800 р.)
18:20 (1000 р. в 3D)
20:40 (1000 р. в 3D)
23:00 (1000 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
c 9 по 10 августа
11:40 (170)
15:40 (210)
18:00 (210)
20:20 (210)
c 11 по 12 августа
11:40 (210)
15:40 (260)
18:00 (260)
20:20 (260)
13 августа
11:40 (170)
15:40 (210)
18:00 (210)
20:20 (210)
14 августа
11:40 (150)
15:40 (150)
18:00 (150)
20:20 (150)
15 августа
11:40 (170)
15:40 (210)
18:00 (210)
20:20 (210)
Северное сияниеЖёлтый зал
10 августа
15:50 (300)
18:05 (390)
23:10 (300)
c 11 по 12 августа
15:50 (390)
18:05 (390)
23:10 (300)
c 13 по 15 августа
15:50 (200)
18:05 (250)
23:10 (200)
Северное сияниеОранжевый зал
10 августа
13:30 (300 в 3D)
18:35 (390)
20:50 (390 в 3D)
c 11 по 12 августа
11:20 (300)
13:30 (390 в 3D)
18:35 (390)
20:50 (390 в 3D)
c 13 по 15 августа
11:20 (200)
13:30 (200 в 3D)
18:35 (250)
20:50 (250 в 3D)
Северное сияниеПремьер зал
10 августа
14:50 (350 в 3D)
19:30 (390 в 3D)
21:45 (300 в 3D)
c 11 по 12 августа
10:20 (300 в 3D)
12:35 (350 в 3D)
14:50 (390 в 3D)
19:30 (390 в 3D)
21:45 (300 в 3D)
c 13 по 15 августа
10:20 (200 в 3D)
12:35 (300 в 3D)
14:50 (300 в 3D)
19:30 (350 в 3D)
21:45 (300 в 3D)
МурманскБольшой зал
10 августа
13:50 (300 в 3D)
18:05 (350 в 3D)
22:20 (300 в 3D)
c 11 по 12 августа
11:50 (300 в 3D)
16:05 (350 в 3D)
20:20 (350 в 3D)
22:35 (300 в 3D)
c 13 по 15 августа
11:50 (200 в 3D)
16:05 (200 в 3D)
20:20 (250 в 3D)
22:35 (200 в 3D)
АврораОсновной зал
10 августа
15:25 (200)
20:30 (250 в 3D)
22:45 (200)
c 11 по 12 августа
11:05 (200 в 3D)
15:25 (200)
20:30 (250 в 3D)
22:45 (200)
c 13 по 15 августа
11:05 (150 в 3D)
15:25 (150)
20:30 (200 в 3D)
22:45 (150)

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