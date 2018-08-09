Мег: Монстр глубины
Режиссер:Джон Тёртлтауб
Жанры: Ужасы, Фантастика, Боевик, Триллер.
Жанры: Ужасы, Фантастика, Боевик, Триллер.
Глубоководный батискаф, осуществляющий наблюдение в рамках международной программы по изучению подводной жизни, был атакован огромным существом, которое все считали давно вымершим. Неисправный аппарат теперь лежит на дне глубочайшей впадины Тихого океана… с оказавшимся в ловушке экипажем. Их время на исходе. Китайский океанограф-новатор вопреки желанию своей дочери Сюин зовет спасателя-подводника Джонаса Тейлора, чтобы тот помог спасти команду – и океан – от невиданной угрозы – доисторической 23-метровой акулы, мегалодона. Никто и подумать не мог, что много лет назад Тейлор уже сталкивался с этим чудовищным созданием.
Продолжительность:113 мин
Сценарий:Дин Георгарис, Джон Хобер, Эрих Хобер
В ролях:Руби Роуз, Джейсон Стэйтем, Рэйн Уилсон, Джессика МакНэми, Ли Бинбин, Клифф Кёртис, Роберт Тейлор, Оулавюр Дарри Оулафссон, Маси Ока, Пейдж Кеннеди
Музыка:Гарри Грегсон-Уильямс
В ролях:Руби Роуз, Джейсон Стэйтем, Рэйн Уилсон, Джессика МакНэми, Ли Бинбин, Клифф Кёртис, Роберт Тейлор, Оулавюр Дарри Оулафссон, Маси Ока, Пейдж Кеннеди
Музыка:Гарри Грегсон-Уильямс
Производство:Китай, США
Ограничения:16+
Дата релиза:09 августа 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:09 августа 2018
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