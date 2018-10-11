Медведи Камчатки. Начало жизни
Режиссер:Владислав Гришин, Ирина Журавлева
Жанры: Документальный.
Жанры: Документальный.
Документальный фильм рассказывает о первом годе жизни бурых медведей по сценарию, написанному самой природой. На протяжении семи месяцев съёмочная группа наблюдала за несколькими медвежьими семьями на территории Южно-Камчатского федерального заказника им. Т. И. Шпиленка, чтобы запечатлеть тайны взросления одного из самых крупных хищников России.
Это особенная картина, которая переносит зрителя в мир вулканов, рек и диких животных – мир, где человеку отведена роль наблюдателя. Цель создателей — погрузить зрителей в атмосферу природного равновесия, которая все ещё сохраняется на заповедных территориях.
Продолжительность:55 мин
Сценарий:Владислав Гришин, Ирина Журавлева
Музыка:Георгий Химорода, Люк Ховард
Музыка:Георгий Химорода, Люк Ховард
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:11 октября 2018
Ограничения:0+
Дата релиза:11 октября 2018
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