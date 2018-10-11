Медведи Камчатки. Начало жизни

Режиссер: Владислав Гришин, Ирина Журавлева

Жанры: Документальный.

Документальный фильм рассказывает о первом годе жизни бурых медведей по сценарию, написанному самой природой. На протяжении семи месяцев съёмочная группа наблюдала за несколькими медвежьими семьями на территории Южно-Камчатского федерального заказника им. Т. И. Шпиленка, чтобы запечатлеть тайны взросления одного из самых крупных хищников России.

Это особенная картина, которая переносит зрителя в мир вулканов, рек и диких животных – мир, где человеку отведена роль наблюдателя. Цель создателей — погрузить зрителей в атмосферу природного равновесия, которая все ещё сохраняется на заповедных территориях.

Продолжительность: 55 мин

Сценарий: Владислав Гришин, Ирина Журавлева

Музыка: Георгий Химорода, Люк Ховард