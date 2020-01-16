Маяк

Режиссер: Роберт Эггерс

Жанры: Ужасы, Фэнтези, Драма.

1890-е годы, где-то неподалёку от побережья Новой Англии. Молодой человек Ифраим Уинслоу приезжает на отдалённый остров работать новым помощником смотрителя маяка, хромоногого и бородатого Томаса Уэйка. Тот обращается с парнем как с личным рабом и запрещает ему подниматься на сам маяк и управлять светом. Ифраима не отпускает собственное прошлое, и вскоре на каменистом острове – то ли ему мерещится, то ли в самом деле – начинает происходить всякая чертовщина.

Продолжительность: 109 мин

Сценарий: Роберт Эггерс, Макс Эггерс

В ролях: Роберт Паттинсон, Уиллем Дефо, Валерия Караман

Музыка: Марк Корвен