152315

Маяк

Режиссер:Роберт Эггерс
Жанры: Ужасы, Фэнтези, Драма.

1890-е годы, где-то неподалёку от побережья Новой Англии. Молодой человек Ифраим Уинслоу приезжает на отдалённый остров работать новым помощником смотрителя маяка, хромоногого и бородатого Томаса Уэйка. Тот обращается с парнем как с личным рабом и запрещает ему подниматься на сам маяк и управлять светом. Ифраима не отпускает собственное прошлое, и вскоре на каменистом острове – то ли ему мерещится, то ли в самом деле – начинает происходить всякая чертовщина.

Продолжительность:109 мин
Сценарий:Роберт Эггерс, Макс Эггерс
В ролях:Роберт Паттинсон, Уиллем Дефо, Валерия Караман
Музыка:Марк Корвен
Производство:Канада, США
Ограничения:18+
Дата релиза:16 января 2020
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж СинемаКинозал №5
c 16 по 19 января
19:20 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 16 по 19 января
14:45 (800 р.)
Северное сияниеКрасный зал
16 января
22:55 (300)
c 17 по 19 января
18:35 (390)
22:55 (300)
c 20 по 22 января
18:35 (250)
22:55 (200)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?