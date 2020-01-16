Маяк
Режиссер:Роберт Эггерс
Жанры: Ужасы, Фэнтези, Драма.
Жанры: Ужасы, Фэнтези, Драма.
1890-е годы, где-то неподалёку от побережья Новой Англии. Молодой человек Ифраим Уинслоу приезжает на отдалённый остров работать новым помощником смотрителя маяка, хромоногого и бородатого Томаса Уэйка. Тот обращается с парнем как с личным рабом и запрещает ему подниматься на сам маяк и управлять светом. Ифраима не отпускает собственное прошлое, и вскоре на каменистом острове – то ли ему мерещится, то ли в самом деле – начинает происходить всякая чертовщина.
Продолжительность:109 мин
Сценарий:Роберт Эггерс, Макс Эггерс
В ролях:Роберт Паттинсон, Уиллем Дефо, Валерия Караман
Музыка:Марк Корвен
В ролях:Роберт Паттинсон, Уиллем Дефо, Валерия Караман
Музыка:Марк Корвен
Производство:Канада, США
Ограничения:18+
Дата релиза:16 января 2020
Ограничения:18+
Дата релиза:16 января 2020
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