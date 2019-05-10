Маугли дикой планеты
Режиссер:Эрик Тости
Жанры: Анимация, Фантастика, Семейный, Комедия.
Жанры: Анимация, Фантастика, Семейный, Комедия.
Попав в метеоритный дождь, юный космический исследователь Вилли оказывается на неизвестной планете. С помощью робота Бака он должен выжить здесь до прибытия спасательной миссии его родителей. Но батарея Бака быстро садится, и, чтобы спасти Бака и вернуться домой, Вилли придется найти новых друзей и научиться жить по законам джунглей дикой планеты.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Дэвид Ало, Эрик Тости, Жан-Француа Тости
В ролях:Тимоте Фон Дорп, Эдуард Баэр, Мари-Южени Марешаль, Гийом Лебон, Барбара Тиссье ,Джейсон Каннинг ,Landen Beattie
Музыка:Оливье Кюссак
В ролях:Тимоте Фон Дорп, Эдуард Баэр, Мари-Южени Марешаль, Гийом Лебон, Барбара Тиссье ,Джейсон Каннинг ,Landen Beattie
Музыка:Оливье Кюссак
Производство:Франция
Ограничения:6+
Дата релиза:10 мая 2019
Ограничения:6+
Дата релиза:10 мая 2019
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