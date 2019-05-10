Маугли дикой планеты

Режиссер: Эрик Тости

Жанры: Анимация, Фантастика, Семейный, Комедия.

Попав в метеоритный дождь, юный космический исследователь Вилли оказывается на неизвестной планете. С помощью робота Бака он должен выжить здесь до прибытия спасательной миссии его родителей. Но батарея Бака быстро садится, и, чтобы спасти Бака и вернуться домой, Вилли придется найти новых друзей и научиться жить по законам джунглей дикой планеты.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Дэвид Ало, Эрик Тости, Жан-Француа Тости

В ролях: Тимоте Фон Дорп, Эдуард Баэр, Мари-Южени Марешаль, Гийом Лебон, Барбара Тиссье ,Джейсон Каннинг ,Landen Beattie

Музыка: Оливье Кюссак