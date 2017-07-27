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Матрица времени

Режиссер:Ри Руссо-Янг
Жанры: Триллер, Драма, Детектив.

Что бы вы сделали, будь у вас лишь один день, чтобы кардинально поменять свою жизнь? У 17-летней Саманты Кингстон было все, о чем она могла мечтать: идеальные друзья, прекрасный парень и, по-видимому, чудесное будущее. Но в один миг все меняется. На обратном пути с очередной тусовки машина Саманты и ее друзей попадает в аварию. Наутро девушка просыпается в своей постели, словно ничего не произошло. Пятница, 12 февраля становится ужасающим «Днем сурка», и каждый раз он завершается гибелью героини. Постепенно Саманта начинает смотреть на окружающих и саму себя под другим углом, распутывая тайну своей смерти и пытаясь сделать все, чтобы вернуть себе нормальную жизнь.

Продолжительность:99 мин
Сценарий:Мария Мадженти, Лорен Оливер
В ролях:Зои Дойч, Холстон Сейдж, Логан Миллер, Киан Лоули, Елена Кампурис, Синти У, Медальон Рахими, Эрика Тремблэй, Лив Хьюсон, Диего Бонета
Музыка:Адам Тейлор
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:27 июля 2017
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Северное сияниеЖёлтый зал
c 27 по 30 июля
17:40 (390)
c 31 июля по 2 августа
17:40 (250)
Северное сияниеДетский зал
c 27 по 30 июля
20:30 (350)
22:25 (300)
c 31 июля по 2 августа
20:30 (250)
22:25 (200)
Мираж СинемаКинозал №5
c 27 по 28 июля
12:50 (150 р.)
17:25 (150 р.)
21:20 (150 р.)
c 29 по 30 июля
12:50 (200 р.)
17:25 (300 р.)
21:20 (300 р.)

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