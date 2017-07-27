Матрица времени

Режиссер: Ри Руссо-Янг

Жанры: Триллер, Драма, Детектив.

Что бы вы сделали, будь у вас лишь один день, чтобы кардинально поменять свою жизнь? У 17-летней Саманты Кингстон было все, о чем она могла мечтать: идеальные друзья, прекрасный парень и, по-видимому, чудесное будущее. Но в один миг все меняется. На обратном пути с очередной тусовки машина Саманты и ее друзей попадает в аварию. Наутро девушка просыпается в своей постели, словно ничего не произошло. Пятница, 12 февраля становится ужасающим «Днем сурка», и каждый раз он завершается гибелью героини. Постепенно Саманта начинает смотреть на окружающих и саму себя под другим углом, распутывая тайну своей смерти и пытаясь сделать все, чтобы вернуть себе нормальную жизнь.

Продолжительность: 99 мин

Сценарий: Мария Мадженти, Лорен Оливер

В ролях: Зои Дойч, Холстон Сейдж, Логан Миллер, Киан Лоули, Елена Кампурис, Синти У, Медальон Рахими, Эрика Тремблэй, Лив Хьюсон, Диего Бонета

Музыка: Адам Тейлор