Матрица времени
Режиссер:Ри Руссо-Янг
Жанры: Триллер, Драма, Детектив.
Жанры: Триллер, Драма, Детектив.
Что бы вы сделали, будь у вас лишь один день, чтобы кардинально поменять свою жизнь? У 17-летней Саманты Кингстон было все, о чем она могла мечтать: идеальные друзья, прекрасный парень и, по-видимому, чудесное будущее. Но в один миг все меняется. На обратном пути с очередной тусовки машина Саманты и ее друзей попадает в аварию. Наутро девушка просыпается в своей постели, словно ничего не произошло. Пятница, 12 февраля становится ужасающим «Днем сурка», и каждый раз он завершается гибелью героини. Постепенно Саманта начинает смотреть на окружающих и саму себя под другим углом, распутывая тайну своей смерти и пытаясь сделать все, чтобы вернуть себе нормальную жизнь.
Продолжительность:99 мин
Сценарий:Мария Мадженти, Лорен Оливер
В ролях:Зои Дойч, Холстон Сейдж, Логан Миллер, Киан Лоули, Елена Кампурис, Синти У, Медальон Рахими, Эрика Тремблэй, Лив Хьюсон, Диего Бонета
Музыка:Адам Тейлор
В ролях:Зои Дойч, Холстон Сейдж, Логан Миллер, Киан Лоули, Елена Кампурис, Синти У, Медальон Рахими, Эрика Тремблэй, Лив Хьюсон, Диего Бонета
Музыка:Адам Тейлор
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:27 июля 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:27 июля 2017
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