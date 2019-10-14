Матрица
Режиссер:Лана Вачовски, Лилли Вачовски
Жанры: Фантастика, Боевик.
Жанры: Фантастика, Боевик.
Жизнь Томаса Андерсона разделена на две части: днём он — самый обычный офисный работник, получающий нагоняи от начальства, а ночью превращается в хакера по имени Нео, и нет места в сети, куда он не смог бы дотянуться. Но однажды всё меняется — герой, сам того не желая, узнаёт страшную правду: всё, что его окружает — не более, чем иллюзия, Матрица, а люди — всего лишь источник питания для искусственного интеллекта, поработившего человечество. И только Нео под силу изменить расстановку сил в этом чужом и страшном мире.
Продолжительность:136 мин
Сценарий:Лана Вачовски, Лилли Вачовски
В ролях:Киану Ривз, Лоренс Фишбёрн, Кэрри-Энн Мосс, Хьюго Уивинг, Глория Фостер, Джо Пантольяно Маркус Чонг, Джулиан Араханга, Мэтт Доран, Белинда МакКлори
Музыка:Дон Дэвис
В ролях:Киану Ривз, Лоренс Фишбёрн, Кэрри-Энн Мосс, Хьюго Уивинг, Глория Фостер, Джо Пантольяно Маркус Чонг, Джулиан Араханга, Мэтт Доран, Белинда МакКлори
Музыка:Дон Дэвис
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:14 октября 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:14 октября 2019
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