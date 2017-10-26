136751

Матильда

Режиссер:Алексей Учитель
Жанры: Драма, История, Триллер.

Последний русский император и балерина, утвердившая славу русского балета. Страсть, которая могла изменить русскую историю. Любовь, ставшая легендой. В жизни каждого человека случаются несколько дней, которые могут изменить её навсегда. Когда происходит самое главное. Ты оборачиваешься на голос любви. И делаешь выбор. Но если властитель империи полюбит танцовщицу, сводящую с ума своей красотой… Успенский собор, Кремль, Ходынское поле, царские дворцы, сцены Мариинского и Большого театров — там, где бьется сердце вечной России.

Продолжительность:105 мин
Сценарий:Александр Александров
В ролях:Михалина Ольшанска, Ларс Айдингер, Луиза Вольфрам, Данила Козловский, Ингеборга Дапкунайте, Сергей Гармаш, Евгений Миронов, Григорий Добрыгин, Галина Тюнина, Виталий Коваленко
Музыка:Марко Белтрами
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:26 октября 2017
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
МурманскБольшой зал
c 26 по 29 октября
17:15 (350)
19:25 (350)
21:35 (350)
c 30 октября по 1 ноября
17:15 (250)
19:25 (250)
21:35 (250)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?