Материнский инстинкт

Режиссер: Оливье Массе-Депасс

Жанры: Триллер, Драма.

Элиз и Селин – лучшие подруги. Их семьи почти всё время проводят вместе, их сыновья растут как братья. Всё рушится, когда один из мальчиков погибает. Дружба сменяется обвинениями, а гармония – постоянным подозрением. Поведение Селин становится всё более странным, и невозможно предугадать, как всё закончится.

Продолжительность: 97 мин

В ролях: Верле Батенс, Анн Косенс, Мехди Неббу, Арье Вортхальтер, Жюль Лефевр, Луан Адам

Музыка: Рено Майёр, Фридерик Вершеваль