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Материнский инстинкт

Режиссер:Оливье Массе-Депасс
Жанры: Триллер, Драма.

Элиз и Селин – лучшие подруги. Их семьи почти всё время проводят вместе, их сыновья растут как братья. Всё рушится, когда один из мальчиков погибает. Дружба сменяется обвинениями, а гармония – постоянным подозрением. Поведение Селин становится всё более странным, и невозможно предугадать, как всё закончится.

Продолжительность:97 мин
В ролях:Верле Батенс, Анн Косенс, Мехди Неббу, Арье Вортхальтер, Жюль Лефевр, Луан Адам
Музыка:Рено Майёр, Фридерик Вершеваль
Производство:Франция, Бельгия
Ограничения:18+
Дата релиза:25 июня 2019
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Северное сияниеКрасный зал
25 июля
23:00 (300)
26 июля
16:10 (300)
23:00 (300)
c 27 по 28 июля
16:10 (390)
23:00 (300)
c 29 по 31 июля
16:10 (200)
23:00 (200)
Северное сияниеОранжевый зал
c 25 по 28 июля
20:05 (390)
c 29 по 31 июля
20:05 (250)

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