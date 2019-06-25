Материнский инстинкт
Режиссер:Оливье Массе-Депасс
Жанры: Триллер, Драма.
Жанры: Триллер, Драма.
Элиз и Селин – лучшие подруги. Их семьи почти всё время проводят вместе, их сыновья растут как братья. Всё рушится, когда один из мальчиков погибает. Дружба сменяется обвинениями, а гармония – постоянным подозрением. Поведение Селин становится всё более странным, и невозможно предугадать, как всё закончится.
Продолжительность:97 мин
В ролях:Верле Батенс, Анн Косенс, Мехди Неббу, Арье Вортхальтер, Жюль Лефевр, Луан Адам
Музыка:Рено Майёр, Фридерик Вершеваль
Музыка:Рено Майёр, Фридерик Вершеваль
Производство:Франция, Бельгия
Ограничения:18+
Дата релиза:25 июня 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:25 июня 2019
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