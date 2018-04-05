Мария Магдалина
Режиссер:Хелен Эдмундсон, Филиппа Гослетт
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
Бросив вызов предрассудкам своего времени, Мария оставляет близких и присоединяется к группе единомышленников, лидером которых является Иисус из Назарета. Здесь она найдет свое место и окажется на судьбоносной дороге в Иерусалим.
Продолжительность:120 мин
Сценарий:Эйн Каннинг, Эмиль Шерман, Лиз Уоттс
В ролях:Руни Мара, Хоакин Феникс, Чиветель Эджиофор, Тахар Рахим, Ариана Лабед, Дени Меноше, Лубна Азабаль, Чеки Карио, Чарльз Бабалола, Тауфик Бархом
Музыка:Хильдур Гуднадоттир, Йохан Йоханнссон
В ролях:Руни Мара, Хоакин Феникс, Чиветель Эджиофор, Тахар Рахим, Ариана Лабед, Дени Меноше, Лубна Азабаль, Чеки Карио, Чарльз Бабалола, Тауфик Бархом
Музыка:Хильдур Гуднадоттир, Йохан Йоханнссон
Производство:Великобритания, США, Австралия
Ограничения:16+
Дата релиза:05 апреля 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:05 апреля 2018
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