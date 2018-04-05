Мария Магдалина

Режиссер: Хелен Эдмундсон, Филиппа Гослетт

Жанры: Драма.

Бросив вызов предрассудкам своего времени, Мария оставляет близких и присоединяется к группе единомышленников, лидером которых является Иисус из Назарета. Здесь она найдет свое место и окажется на судьбоносной дороге в Иерусалим.

Продолжительность: 120 мин

Сценарий: Эйн Каннинг, Эмиль Шерман, Лиз Уоттс

В ролях: Руни Мара, Хоакин Феникс, Чиветель Эджиофор, Тахар Рахим, Ариана Лабед, Дени Меноше, Лубна Азабаль, Чеки Карио, Чарльз Бабалола, Тауфик Бархом

Музыка: Хильдур Гуднадоттир, Йохан Йоханнссон